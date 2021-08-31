Без лицензии, но с гарантией в 90 баллов. Как в Петербурге работает рынок подготовки к ЕГЭ

автор фото Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Десятки курсов по подготовке школьников к поступлению в вузы Петербурга начали новую рекламную кампанию. Правила у них сложные, а многие учат без разрешений, выяснил 47news.

С 1 сентября 2021 года вносятся изменения в статью «Лицензирование образовательной деятельности» федерального закона «Об образовании». В текст добавляется возможность готовить научных работников. Но сам закон в основном регулирует более насущные материи. Так, в преддверии учебного года предсказуемо стартовали рекламные кампании многочисленных курсов по подготовке школьников к ЕГЭ-2022. Беглый поиск выдаёт десятки учебных центров в Петербурге, откуда манят некорректные рекламные утверждения: «С гарантией поступления на бюджет», «ЕГЭ на 90+ баллов» и прочие сказки.



Все же для начала юрлицу нужна лицензия от комитета образования региона. Без нее работать нельзя. Процесс получения достаточно трудоёмкий — претендент подаёт чиновникам на утверждение программу обучения. Согласование занимает от двух месяцев. Квалификация преподавательского состава тоже требует подтверждения. Если у организации есть филиалы, они должны быть включены в пакет документов, если появились позже, то нужно пройти процесс переоформления. Лицензия необходима и тем, кто учит дистанционно.

Есть лишь одна возможность не получать лицензию. Она не нужна, если услуги оказывает лично индивидуальный предприниматель. Это для репетиторов, ведущих кружков и студий. Но как только частник нанимает других педагогов, деятельность становится незаконной.

В итоге на подбор помещения (об этом квесте в конце), на согласование во всех заинтересованных ведомствах и получение заветного разрешения может уходить более года, а счёт идёт на миллионы рублей. «Если не брать в расчёт деликатные расходы», — говорит автору один из участников рынка.



На практике же многие, естественно, предпочитают путь наименьших затрат. Деньги с родителей организатор получает как ИП и делает вид, что ведет каждое занятие лично, и так по каждому предмету. При наличии нескольких локаций для обучения или филиалов в других городах это даже теоретически нереально. Конечно же, он договаривается с педагогами о взаиморасчётах. При этом, если по букве закона, такие курсы без лицензии не имеют права рекламировать свои услуги как образовательные. Это как торговать алкоголем без лицензии.

Журналист пробежался по выдаче поисковиков и выбрал, по ощущениям, несколько уверенных компаний.

»Твоя школа» называет себя самой крупной сетью курсов подготовки к экзаменам в Петербурге. «Вы можете выбрать тот филиал, который будет ближе к вашему дому», — заявляется на сайте. За подготовку к ЕГЭ предлагается заплатить 4 300 рублей за четыре занятия в месяц по одному предмету. Группы по 5 — 6 человек. За месяц натаскивания по четырем предметам (16 занятий) придётся выложить уже 17 100 рублей. Занятия очные. Подчёркивается — только до 3 сентября цены со скидкой. В договоре исполнителем и получателем средств указан ИП Аницоев. По данным СПАРК-Интерфакс, мужчина был совладельцем ликвидированного три года назад ООО «Твоя школа». Он же владелец ООО «Онлайн школа». У этой организации лицензия есть, но, напомним, договор-то заключается с ИП. На вопрос, есть ли лицензия, девушка-оператор сообщила, что это вопрос к руководству, оно перезвонит. Добавила, кстати, что преподавателей много. Действительно, на сайте указан 31 человек в восьми филиалах.



Сайт курсов TwoStu предлагает подготовку к ЕГЭ в Петербурге, Москве и ещё нескольких городах. «Программа подготовки разработана с привлечением ведущих экспертов, в том числе и сотрудников «Федерального института педагогических измерений», которые составляют контрольно-измерительные материалы для госэкзамена», — заявляется на сайте. Занятия по некой «канадской методике» — по два человека в группе, цена — «от 312 рублей за академический час». Договор оферты предлагается заключить с ИП Муратов с регистрацией в Калуге. На это ИП зарегистрирован товарный знак TwoStu. Девушка-оператор сообщила, что лицензии нет, поскольку «она не нужна». «Мы оказываем консультационные услуги, и нам не нужно платить налоговый вычет, поэтому у нас дешевле», — сообщила она.

Курсы «Пять из Пяти» предлагают минимальный пакет подготовки за 45 тысяч рублей, максимальный — за 163 тысячи. «97% поступают в вуз. 87 — средний балл», — утверждается на сайте. Договор заключается с ИП Куплинова. Лицензия у неё есть, выдана комитетом по образованию Санкт-Петербурга, но нюанс — в лицензии на оборотной стороне должны быть указаны адреса, где осуществляется образовательный процесс. Компания заявляет, что у нее есть филиалы в Петербурге, Краснодаре, Одинцове, Севастополе, Воронеже и Пятигорске. Оборотная сторона публично не представлена. Мы попросили проект договора, секретарь пообещала, но не прислала.



Петербургские курсы «Эксперт» предлагают внести годовой платёж за четыре предмета в размере 161 тысячи рублей. Договор заключается с ИП Битюковым. На сайте указывается, что лицензия есть, но на сайте она не представлена.

К примеру, курсы Maximum заявляют: «Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы». Для этого ученик должен выполнить все условия. Здесь занятный пункт в договоре: «ученик должен решить все домашние задания и использовать кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса». В том числе, абитуриент должен подать документы в пять вузов и по трем направлениям подготовки в каждом. Итого 15 вероятностей. На сайте это объясняется: «Ты должен использовать все возможности для поступления. Это гарантия успеха на пути к высшему образованию. Не упусти ее!» Но, как говорят, если выпускник набирает недостаточное количество баллов для приличного института, ему подсказывают, в какой вуз второго или третьего эшелона их будет достаточно. Лицензия у компании есть, но без указания филиала в Петербурге.



Курсы подготовки к ЕГЭ «Маков и партнёры» предлагают заключить договор с ИП Маков. «70 часов за 9 месяцев, именно столько времени тебе потребуется, чтобы гарантированно сдать ЕГЭ на 90+ баллов», — обещает сайт. При этом средний балл выпускников «80,1», — заявляется авторами. Стоимость — 7 тысяч рублей в месяц. Здесь тоже дают гарантию — при подаче в пять вузов на три специальности в каждом. Плюс на ежемесячных тестированиях нужно набрать 80 баллов из 100.

— А лицензия у вас есть? — спросил 47news под видом родителя.

— Лицензии нет, мы без нее работаем с 2014 года. И без проблем, — весело ответила девушка.

Виктор Смирнов,

47news

Напоследок о требованиях к желающим получить лицензию на образовательную деятельность:

У организации или ИП в собственности либо аренде должно быть нежилое помещение для обучения. Высота потолков — не менее 3 метров, соответствие нормам СНиП, СанПиН, пожарной безопасности, согласования Роспотребнадзора и МЧС. Обязательно наличие аудитории или лекционного помещения (не менее двух квадратных метров на человека). Отдельная история с освещением — оно должно быть естественным, цокольные и подвальные помещения не рассматриваются. Внимание: «направленность светового потока от окон на рабочую поверхность — левосторонняя». Искусственное освещение — только люминесцентные лампы, да еще в регламентированном количестве. По свету обязателен проект. Должная система вентиляции, эвакуационные выходы. Есть требования к партам, стульям, учебному инвентарю. Вся мебель и оборудование должны быть сертифицированы, безопасны и экологичны. Заключение Санэпидемстанции туда же. Ещё точностей: санузлы должны быть отдельными для мальчиков, девочек и персонала. «Из расчета на 20 девочек 1 унитаз, на 30 девочек 1 умывальник. Санузел мальчиков должен быть оборудован писсуаром, унитазом и умывальником. Входы не должны располагаться напротив входа в помещение для занятий или в непосредственной близости от них». Можно перечислять и дальше.

