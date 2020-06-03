Холдинг Setl Group получит 15 млрд рублей в кредит на строительство жилого комплекса в Московском районе

Холдинг Setl Group заключил генеральное соглашение с ПАО Сбербанк на проектное финансирование строительства жилого комплекса в Московском районе на общую сумму 15 млрд рублей. Как сообщили «Фонтанке» в холдинге 3 июня, соглашение предусматривает финансирование под эскроу на срок 6,5 лет.

В рамках генерального соглашения стороны подписали первый кредитный договор на сумму 2,1 млрд руб. Деньги предоставят на 48 месяцев.

Малоэтажный ЖК «Зеленый квартал» общей продаваемой площадью 330 тыс. кв. метров состоит из 11 очередей и будет также включать две школы и два детсада. На каждую последующую очередь, по мере выхода в продажу и начала строительства, будут заключать отдельные кредитные договоры в рамках генерального соглашения. Сейчас строятся четыре очереди проекта, первую завершат уже этим летом, а очереди с 5 по 11 реализуют как раз с применением счетов эскроу при финансировании Сбербанка.