Потери России, запрет на вывоз валюты и 15 лет за военные «фейки». Седьмой день операции на Украине

Минобороны впервые озвучило российские потери в рамках боевых действий на Украины: 498 бойцов. И потери противоположной стороны: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными, в плену — 572 человека. Список известных погибших российских военных пополнился еще одним именем — о нем сообщил глава Мордовии.
Утром Минобороны отчиталось о взятии под полный контроль Херсона, вечером — что ДНР взяла в кольцо Мариуполь и получила контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка и Боровеньки. А также озвучило объем потерь военной инфраструктуры Украины: с начала боевых действий из строя были выведены 1 502 объекта военной инфраструктуры, поражены 67 объектов. В их числе пункты управления и узлы связи, радиолокационные станции, комплексы ПВО, самолеты, танки, беспилотники.
В соцсетях продолжают появляться кадры горящих зданий в Харькове, на этот раз полиции и СБУ.
Экономическая повестка стартовала с очередной автопотери. Ночью компания Ford объявила о приостановке своей деятельности в России, следом о прекращении поставок авто и мотоциклов заявили Honda и Mazda. Аналогично поступили со своей продукцией Nokia и Siemens.
«Северсталь», наоборот, прекращает поставки в ЕС — из-за санкций. Работу с российскими компаниями прекратила американская финансовая компания American Express. Вслед за другими крупными логистами доставку в Россию прекратил и DHL.
Чуть позднее в очередной раз отменились торги на фондовом рынке Московской биржи. Стоимость газа на торгах в Европе «взяла» психологическую планку в 2 000 долларов за 1 тыс. кубометров. Исторический максимум обновили и доллар с евро.
США утром официально закрыли свое небо для российских самолетов. На этом «воздушные» новости не закончились: техподдержку авиакомпаний РФ прекратил Boeing.
Сбербанк и ВТБ еще выше подтянули максимальные ставки по вкладам. Через несколько часов Сбербанк объявил, что покидает европейский рынок
В Кремле объяснили запрет на вывоз валюты стремлением избежать раскачивания экономики. Для поддержания финансовой стабильности ЦБ, в свою очередь, приостановил переводы со счетов нерезидентов на зарубежные счета, а переводы без открытия счета ограничил 5 тысячами долларов в месяц.
Евросоюз отключил от системы SWIFT попавшие под санкции российские банки. Это не влияет на внутренние платежи, но затруднит переводы денег и иные международные операции. Клиенты Visa и Mastercard начнут сталкиваться со сбоями. И ЕС запретил отправлять банкноты евро в Россию, исключение — путешественники, которые везут деньги для личного пользования.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что экономика страны устоит под санкциями. Правительство уже ввело мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей, среднего и малого бизнеса. Владимир Путин освободил российский IT-сектор от налога на прибыль и проверок на три года, а сотрудники этих компаний получат отсрочку от армии и доступ к льготной ипотеке.
Второй раунд российско-украинских переговоров стартует 3 марта. Что символично — в Беловежской пуще.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не предлагает Украине капитуляцию, а только договоренности.
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут воевать с Россией на Украине. Планы по военному вмешательству отсутствуют и у НАТО, сообщил канцлер ФРГ. Тем не менее возможность столкновения России и Североатлантического альянса допустили в МИД РФ.
Москва может разорвать дипломатические отношения с Лондоном, такую возможность допустил российский посол Андрей Келин.
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить боевые действия на Украине и вывести войска. «За» — 141 государство, 35 стран воздержались, и только пять проголосовали против: сама Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.
В Госдуму оперативно внесли законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ, максимальное наказание — до 15 лет тюрьмы.
Российских школьников ждет всероссийский открытый урок, посвященный происходящим событиям.
Список заблокированных СМИ пополнился изданием The Village. Главный редактор замолчавшего накануне из-за блокировки «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что одновременно YouTube-канал радиостанции отрубил и Google — в Европе.
В крупных городах седьмой день подряд проходят стихийные антивоенные акции протеста. По предварительным подсчетам, счет уже идет на сотни. В Петербурге полиция опять отправила в автозак журналиста — несмотря на жилет с надписью «Пресса» и редакционное удостоверение.
Голливудские компании продолжают приостанавливать прокат своих картин в России: об этом решении сообщила Universal Pictures. Российских спортсменов не рады видеть и на международной киберарене: их уберут из игр FIFA 22 и NHL 22.
Из хороших новостей: российские и белорусские спортсмены все же выступят на Паралимпиаде, но только в нейтральном статусе.