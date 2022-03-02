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Боевые действия на Украине

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Потери России, запрет на вывоз валюты и 15 лет за военные «фейки». Седьмой день операции на Украине

В России вводят сроки за «фейки» о действиях военных, Минобороны раскрыло число погибших, а валюте ограничили пересечение границы. Что произошло 2 марта.

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Фото: EPA / ТАСС
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Минобороны впервые озвучило российские потери в рамках боевых действий на Украины: 498 бойцов. И потери противоположной стороны: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными, в плену — 572 человека. Список известных погибших российских военных пополнился еще одним именем — о нем сообщил глава Мордовии.

Утром Минобороны отчиталось о взятии под полный контроль Херсона, вечером — что ДНР взяла в кольцо Мариуполь и получила контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка и Боровеньки. А также озвучило объем потерь военной инфраструктуры Украины: с начала боевых действий из строя были выведены 1 502 объекта военной инфраструктуры, поражены 67 объектов. В их числе пункты управления и узлы связи, радиолокационные станции, комплексы ПВО, самолеты, танки, беспилотники.

В соцсетях продолжают появляться кадры горящих зданий в Харькове, на этот раз полиции и СБУ.

Экономическая повестка стартовала с очередной автопотери. Ночью компания Ford объявила о приостановке своей деятельности в России, следом о прекращении поставок авто и мотоциклов заявили Honda и Mazda. Аналогично поступили со своей продукцией Nokia и Siemens.

«Северсталь», наоборот, прекращает поставки в ЕС — из-за санкций. Работу с российскими компаниями прекратила американская финансовая компания American Express. Вслед за другими крупными логистами доставку в Россию прекратил и DHL.

Чуть позднее в очередной раз отменились торги на фондовом рынке Московской биржи. Стоимость газа на торгах в Европе «взяла» психологическую планку в 2 000 долларов за 1 тыс. кубометров. Исторический максимум обновили и доллар с евро.

США утром официально закрыли свое небо для российских самолетов. На этом «воздушные» новости не закончились: техподдержку авиакомпаний РФ прекратил Boeing.

Сбербанк и ВТБ еще выше подтянули максимальные ставки по вкладам. Через несколько часов Сбербанк объявил, что покидает европейский рынок

В Кремле объяснили запрет на вывоз валюты стремлением избежать раскачивания экономики. Для поддержания финансовой стабильности ЦБ, в свою очередь, приостановил переводы со счетов нерезидентов на зарубежные счета, а переводы без открытия счета ограничил 5 тысячами долларов в месяц.

Евросоюз отключил от системы SWIFT попавшие под санкции российские банки. Это не влияет на внутренние платежи, но затруднит переводы денег и иные международные операции. Клиенты Visa и Mastercard начнут сталкиваться со сбоями. И ЕС запретил отправлять банкноты евро в Россию, исключение — путешественники, которые везут деньги для личного пользования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что экономика страны устоит под санкциями. Правительство уже ввело мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей, среднего и малого бизнеса. Владимир Путин освободил российский IT-сектор от налога на прибыль и проверок на три года, а сотрудники этих компаний получат отсрочку от армии и доступ к льготной ипотеке.

Второй раунд российско-украинских переговоров стартует 3 марта. Что символично — в Беловежской пуще.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не предлагает Украине капитуляцию, а только договоренности.

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не будут воевать с Россией на Украине. Планы по военному вмешательству отсутствуют и у НАТО, сообщил канцлер ФРГ. Тем не менее возможность столкновения России и Североатлантического альянса допустили в МИД РФ.

Москва может разорвать дипломатические отношения с Лондоном, такую возможность допустил российский посол Андрей Келин.

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить боевые действия на Украине и вывести войска. «За» — 141 государство, 35 стран воздержались, и только пять проголосовали против: сама Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.

В Госдуму оперативно внесли законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ, максимальное наказание — до 15 лет тюрьмы.

Российских школьников ждет всероссийский открытый урок, посвященный происходящим событиям.


Список заблокированных СМИ пополнился изданием The Village. Главный редактор замолчавшего накануне из-за блокировки «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что одновременно YouTube-канал радиостанции отрубил и Google — в Европе.

В крупных городах седьмой день подряд проходят стихийные антивоенные акции протеста. По предварительным подсчетам, счет уже идет на сотни. В Петербурге полиция опять отправила в автозак журналиста — несмотря на жилет с надписью «Пресса» и редакционное удостоверение.

Голливудские компании продолжают приостанавливать прокат своих картин в России: об этом решении сообщила Universal Pictures. Российских спортсменов не рады видеть и на международной киберарене: их уберут из игр FIFA 22 и NHL 22.

Из хороших новостей: российские и белорусские спортсмены все же выступят на Паралимпиаде, но только в нейтральном статусе.

Фото: EPA / ТАСС

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Комментарии (20)

commenter
"Ну что, господин Дракон, будем драться или поверим девушке на слово?"
X-кот
там новость прошла - т.к. власть отказывается забирать наших мертвых и пленных, украина отдаст всех пленных, за которыми приедут их матери. где-то даже написано, как это осуществить, т.е. как ехать
d-1973
Только вперёд и решительнее. Чем дальше , тем больнее. Надо закончить быстро. Иначе начнётся рубка. И все улыбки у наших бойцов пропадут и начнётся реальная война.
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