Потери России, запрет на вывоз валюты и 15 лет за военные «фейки». Седьмой день операции на Украине

Фото: EPA / ТАСС Поделиться Поделиться







Минобороны впервые озвучило российские потери в рамках боевых действий на Украины: 498 бойцов. И потери противоположной стороны: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными, в плену — 572 человека. Список известных погибших российских военных пополнился еще одним именем — о нем сообщил глава Мордовии.

Утром Минобороны отчиталось о взятии под полный контроль Херсона, вечером — что ДНР взяла в кольцо Мариуполь и получила контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка и Боровеньки. А также озвучило объем потерь военной инфраструктуры Украины: с начала боевых действий из строя были выведены 1 502 объекта военной инфраструктуры, поражены 67 объектов. В их числе пункты управления и узлы связи, радиолокационные станции, комплексы ПВО, самолеты, танки, беспилотники.



В Кремле объяснили запрет на вывоз валюты стремлением избежать раскачивания экономики. Для поддержания финансовой стабильности ЦБ, в свою очередь, приостановил переводы со счетов нерезидентов на зарубежные счета, а переводы без открытия счета ограничил 5 тысячами долларов в месяц.

Евросоюз отключил от системы SWIFT попавшие под санкции российские банки. Это не влияет на внутренние платежи, но затруднит переводы денег и иные международные операции. Клиенты Visa и Mastercard начнут сталкиваться со сбоями. И ЕС запретил отправлять банкноты евро в Россию, исключение — путешественники, которые везут деньги для личного пользования.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что экономика страны устоит под санкциями. Правительство уже ввело мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей, среднего и малого бизнеса. Владимир Путин освободил российский IT-сектор от налога на прибыль и проверок на три года, а сотрудники этих компаний получат отсрочку от армии и доступ к льготной ипотеке.

