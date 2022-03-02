В МИД допустили столкновение России с НАТО

Россия видит возможность столкновения с НАТО. Об этом 2 марта заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире канала «Россия 24».
«Риски, разумеется, возникают. И конечно, мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений (Украине), все в этой ситуации очень опасно. Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут и эскалировать совершенно в ненужном направлении», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
При этом Грушко отметил, что у НАТО осталось «какое-то здравомыслие», ведь альянс говорит об отсутствии планов вступить в вооруженный конфликт с РФ.
«Что касается деяний НАТО, то они хорошо известны. Все, чем НАТО ни занималась, заканчивается катастрофами. Я опускаю сейчас период холодной войны, где более или менее понятно, для чего существовал альянс и какие функции он выполнял, но после холодной войны история альянса — это история войн, агрессий, интервенций», — уверен дипломат.