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Боевые действия на Украине

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В МИД допустили столкновение России с НАТО

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Россия видит возможность столкновения с НАТО. Об этом 2 марта заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире канала «Россия 24».

«Риски, разумеется, возникают. И конечно, мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений (Украине), все в этой ситуации очень опасно. Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут и эскалировать совершенно в ненужном направлении», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Грушко отметил, что у НАТО осталось «какое-то здравомыслие», ведь альянс говорит об отсутствии планов вступить в вооруженный конфликт с РФ.

«Что касается деяний НАТО, то они хорошо известны. Все, чем НАТО ни занималась, заканчивается катастрофами. Я опускаю сейчас период холодной войны, где более или менее понятно, для чего существовал альянс и какие функции он выполнял, но после холодной войны история альянса — это история войн, агрессий, интервенций», — уверен дипломат.

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Комментарии (25)

Денеб
"В МИД допустили столкновение России с НАТО"... Хочешь попробовать, Машка?
nalchik11
Настораживает это "видит возможность". То есть Россия к этому стремится?
VKuser133643252
Глядя на то, что творится, вопрос в необходимости НАТО отпадает сам собой.
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