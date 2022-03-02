Российские команды уберут из компьютерных игр FIFA 22 и NHL 22

Студия разработки спортивных симуляторов EA Sports объявила о полном удалении всех российских команд и национальной сборной из игр FIFA 22, FIFA Online и FIFA Mobile. Как сообщили в официальных социальных сетях компании 2 марта, это связано с ситуацией на Украине.



Такое же решение принято с хоккейным симулятором NHL 22 — там помимо российских команд уберут также белорусские.



При этом контент, связанный с Россией, есть в других проектах EA, например в Battlefield 2042. По поводу этих игр комментариев пока не поступало.

