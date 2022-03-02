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Российские команды уберут из компьютерных игр FIFA 22 и NHL 22

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Студия разработки спортивных симуляторов EA Sports объявила о полном удалении всех российских команд и национальной сборной из игр FIFA 22, FIFA Online и FIFA Mobile. Как сообщили в официальных социальных сетях компании 2 марта, это связано с ситуацией на Украине.

Такое же решение принято с хоккейным симулятором NHL 22 — там помимо российских команд уберут также белорусские.

При этом контент, связанный с Россией, есть в других проектах EA, например в Battlefield 2042. По поводу этих игр комментариев пока не поступало.

Ранее российских спортсменов исключили практически из всех международных соревнований, а у России отобрали все запланированные турниры, в том числе финал футбольной Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

274449045
главное чтовы из world of tanks русские танки не убрали
q876rt
Продажи упадут и вернут обратно. Это же капиталисты.
alexadmin
А русские танки из танчиков не уберут пока?
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