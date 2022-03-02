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В Кремле объяснили, для чего принято решение о запрете вывоза валюты

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Правительство запретило вывоз валюты и продажу активов нерезидентов, чтобы избежать раскачивания экономики, заявил 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва отвечает на санкции Запада так, как ей выгодно.

«Так получается, потому что нужно принимать меры: существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, минимизировать последствия и застраховать нас от этого раскачивания экономики. В таких условиях, поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, действовать надо жестко, продуманно и четко», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее президент Путин запретил вывоз из РФ иностранной валюты в объёме свыше 10 тысяч долларов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (7)

gatsby55
Опять кремлёвской экономике кто-то в штаны нас рать пытается.
BobCat2
То есть когда банк потребует от меня возврата кредита, я могу заявить, что это враждебные действия, раскачивающие мою экономику, и отправить его в эротическое путешествие? Давайте тогда всем так разрешим делать, а не только рушащемуся государству.
265060639
Могут объяснять что хотят, но кто им еще верит?
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