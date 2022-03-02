В Кремле объяснили, для чего принято решение о запрете вывоза валюты

Правительство запретило вывоз валюты и продажу активов нерезидентов, чтобы избежать раскачивания экономики, заявил 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва отвечает на санкции Запада так, как ей выгодно.



«Так получается, потому что нужно принимать меры: существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, минимизировать последствия и застраховать нас от этого раскачивания экономики. В таких условиях, поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, действовать надо жестко, продуманно и четко», — цитирует РИА Новости Пескова.

