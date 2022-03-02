В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки о действиях ВС РФ

В Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных. Об этом 2 марта заявил депутат Василий Пискарев.



За распространение подобной информации предлагается лишать свободы на срок до 15 лет.



«Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до десяти лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — сказал он (цитата по ТАСС).

