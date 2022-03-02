В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за фейки о действиях ВС РФ

В Госдуму внесены поправки об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных. Об этом 2 марта заявил депутат Василий Пискарев.
За распространение подобной информации предлагается лишать свободы на срок до 15 лет.
«Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до десяти лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — сказал он (цитата по ТАСС).
Парламентарий отметил, что поправки вносятся в проект об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций, который уже был принят Думой в первом чтении.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил предложение о разработке подобного законопроекта. Пискарев говорил о том, что возглавляемый им комитет по безопасности и противодействию коррупции фиксирует «вал фейковых новостей» о ходе специальной военной операции на Украине и количестве потерь. Он добавил, что дезинформацию в числе прочих распространяет целый ряд российских СМИ, а также пользователи социальных сетей.