В Госдуме одобрили идею наказания за фейки о действиях российских военных. Виновным грозит до 15 лет

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил предложение главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева о разработке законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ могут внести в Госдуму в ближайшее время.



Как передает РИА Новости 28 февраля, в качестве наказания за распространение ложных сведений такого характера предполагается лишение свободы сроком до 15 лет.



Ранее Василий Пискарев заявил, что в комитете фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе специальной военной операции на Украине и количестве потерь. Он добавил, что дезинформацию в числе прочих распространяет целый ряд российских СМИ, а также пользователи социальных сетей.

