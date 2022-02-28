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Боевые действия на Украине

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В Госдуме одобрили идею наказания за фейки о действиях российских военных. Виновным грозит до 15 лет

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил предложение главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева о разработке законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ могут внести в Госдуму в ближайшее время.

Как передает РИА Новости 28 февраля, в качестве наказания за распространение ложных сведений такого характера предполагается лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее Василий Пискарев заявил, что в комитете фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе специальной военной операции на Украине и количестве потерь. Он добавил, что дезинформацию в числе прочих распространяет целый ряд российских СМИ, а также пользователи социальных сетей.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (41)

hal9000
И что получится..все мировые сми будут показывать обстрелы Харькова ГРАДами министерства обороны РФ..а нам типа закрывать на это глаза..мол это все коклы?!
X-кот
Если будем сидеть как стадо куриц-петухов - обязательно введут. Все нам врали, что веди себя тихо, не провоцируй маньяка, и пронесет. Неправда! Маньяк - он не псих. Он никогда не полезет туда, где получит отпор и где потом надо будет каждую кость на целостность проверять. Он как раз настроен на забитых-запуганных жертв, у него тогда глаза блестят и слюна выделяется
dragvs
Нельзя будет говорить что бомбят жилые дома и мирное население?
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