Российских и белорусских паралимпийцев допустили до Игр в Пекине

Международный Паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Пекине. Об этом 2 марта сообщили на официальном сайте организации.



Однако россияне и белорусы смогут выступить только в нейтральном статусе. Им будет запрещено использовать национальные символы и гимны.



Зимняя Паралимпиада пройдет в Пекине с 4 по 13 марта.



Ранее российских спортсменов исключили практически из всех международных соревнований, а у России отобрали все запланированные турниры, в том числе финал футбольной Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

