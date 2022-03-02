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Лавров: Россия не предлагает Украине капитуляцию

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Россия предлагает Украине не капитуляцию, а договоренности. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу Al-Jazeera.

«Не считаю, что это можно таким образом (как акт капитуляции) квалифицировать. Здесь главное - не термин, который будет использован. Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Министр отметил, что среди требований Москвы были признание Киевом Крыма как части России, признание ДНР и ЛНР независимыми, демилитаризация и денацификация.

«Исходим из того, что именно украинский народ будет это решать. Если власть будет соглашаться с теми условиями, которые сейчас обсуждаются, это будет договоренность», – сказал он.

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Комментарии (21)

266098315
Не капитуляцию?!
Очередное Хасавюртовское соглашение?
Venik
Конечно, после всего, украинский народ теперь захочет не в ЕС, а к любящей России. С другой стороны, решать народ ничего не будет, поэтому можно не напрягаться.
So1nishko
Нет, очевидно, что без репараций обойтись не получится.
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