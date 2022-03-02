Голливуд продолжает отменять показы фильмов в России

Компания Universal приняла решение приостановить прокат своих картин в кинотеатрах России, в том числе номинированной на «Оскар» картины Кеннета Браны «Белфаст». Об этом сообщает 2 марта «Интерфакс» со ссылкой на издание Deadline.



«Universal Pictures приостановила запланированные прокаты картин в кинотеатрах в России», — говорится в заявлении компании.



Похожие заявления ранее сделали The Walt Disney Company, Warner Bros. (отменив премьеру «Бэтмена»), Sony Pictures и Paramount. Съёмки российских проектов, в том числе «Анны К», приостановила и международная онлайн-платформа Netflix.

