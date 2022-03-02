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Голливуд продолжает отменять показы фильмов в России

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Компания Universal приняла решение приостановить прокат своих картин в кинотеатрах России, в том числе номинированной на «Оскар» картины Кеннета Браны «Белфаст». Об этом сообщает 2 марта «Интерфакс» со ссылкой на издание Deadline.

«Universal Pictures приостановила запланированные прокаты картин в кинотеатрах в России», — говорится в заявлении компании.

Похожие заявления ранее сделали The Walt Disney Company, Warner Bros. (отменив премьеру «Бэтмена»), Sony Pictures и Paramount. Съёмки российских проектов, в том числе «Анны К», приостановила и международная онлайн-платформа Netflix.



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Комментарии (6)

274449783
Господи, спасибо тебе!!!! Счастье то какое!!!! Наконец-то не будет этой американьщины!!! Это ж смотреть не возможно, плоский юмор, и одни "герои" спасающие мир. Надоело до чёртиков.
Sonata
Из старого анекдота: "Слушай, Ваня, "Валенки".
Комментатор широкого профиля
Напугали ежа голой попой. Кто захочет, всю эту лабуду уже через час после премьеры с торрентов скачает. Уйти легко, а вот потом пустим ли обратно?
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