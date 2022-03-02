Евросоюз запретил отправлять банкноты евро в Россию. В правиле есть ряд исключений

Европейский союз принял решение запретить отправлять в Россию банкноты евро.



«Запрещается продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любым физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России, включая правительство и ЦБ РФ», — говорится в решении властей ЕС от 2 марта.

При этом еврочиновники сделали исключение для физических лиц, путешествующих в Россию. Им ввозить деньги можно, но лишь для «личного использования».

На дипломатов запрет также не распространяется.