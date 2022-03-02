Nokia и Siemens остановили поставки в Россию из-за ситуации на Украине

Немецкая компания Siemens и финская Nokia присоединились к другим мировым производителям, останавливающим поставки своей продукции в Россию из-за боевых действий на Украине.
Siemens Energy AG объявила, что приостанавливает международную доставку и всю работу по новым бизнес-проектам в России. «В то время как мы продолжаем анализировать масштабные санкции и их влияние на наш бизнес, мы прекратили все новые операции в России», — цитирует представителя компании Reuters 2 марта.
Компания Nokia также прекратила поставки своего оборудования в Россию. «Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», — сообщили изданию в фирме.
«В настоящее время мы сосредоточены на том, чтобы соблюсти все санкции, наложенные на Россию, и приостановили поставки в РФ», — цитирует заявление компании финская газета Helsingin Sanomat.
Немецкий конгломерат Siemens AG работает в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и так далее. В России компания является одним из основных поставщиков энергооборудования. В частности, ей принадлежат 65% совместного с «Силовыми машинами» предприятия «Сименс технологии газовых турбин», пишет «Интерфакс». Кроме того, ООО «Уральские локомотивы», выпускающее в том числе электрички «Ласточка», является совместным предприятием Siemens и группы «Синара».
Финская компания Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В России ее клиентами являются операторы МТС, «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» и «Теле2». В ноябре 2021 года компания договорилась с российским производителем серверов и систем хранения данных Yadro о создании совместного предприятия для создания базовых станций 4G и 5G.