Nokia и Siemens остановили поставки в Россию из-за ситуации на Украине

Немецкая компания Siemens и финская Nokia присоединились к другим мировым производителям, останавливающим поставки своей продукции в Россию из-за боевых действий на Украине.



Siemens Energy AG объявила, что приостанавливает международную доставку и всю работу по новым бизнес-проектам в России. «В то время как мы продолжаем анализировать масштабные санкции и их влияние на наш бизнес, мы прекратили все новые операции в России», — цитирует представителя компании Reuters 2 марта.

Компания Nokia также прекратила поставки своего оборудования в Россию. «Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», — сообщили изданию в фирме.