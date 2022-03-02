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Nokia и Siemens остановили поставки в Россию из-за ситуации на Украине

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Немецкая компания Siemens и финская Nokia присоединились к другим мировым производителям, останавливающим поставки своей продукции в Россию из-за боевых действий на Украине.

Siemens Energy AG объявила, что приостанавливает международную доставку и всю работу по новым бизнес-проектам в России. «В то время как мы продолжаем анализировать масштабные санкции и их влияние на наш бизнес, мы прекратили все новые операции в России», — цитирует представителя компании Reuters 2 марта.

Компания Nokia также прекратила поставки своего оборудования в Россию. «Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», — сообщили изданию в фирме.

«В настоящее время мы сосредоточены на том, чтобы соблюсти все санкции, наложенные на Россию, и приостановили поставки в РФ», — цитирует заявление компании финская газета Helsingin Sanomat.

Немецкий конгломерат Siemens AG работает в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и так далее. В России компания является одним из основных поставщиков энергооборудования. В частности, ей принадлежат 65% совместного с «Силовыми машинами» предприятия «Сименс технологии газовых турбин», пишет «Интерфакс». Кроме того, ООО «Уральские локомотивы», выпускающее в том числе электрички «Ласточка», является совместным предприятием Siemens и группы «Синара».

Финская компания Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В России ее клиентами являются операторы МТС, «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» и «Теле2». В ноябре 2021 года компания договорилась с российским производителем серверов и систем хранения данных Yadro о создании совместного предприятия для создания базовых станций 4G и 5G.

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Комментарии (9)

267081996
Как там писал Карл Маркс, - Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову
dedmoroz_5e4d8827384c2
тут главное, не п*рнуть от натуги
267086865
На сименсе все томографы, КТ, другое мед.оборудование...капец...
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