Торги на фондовом рынке Московской биржи снова отменили

Банк России решил 2 марта не возобновлять торги на Московской бирже в нескольких секциях, сообщает пресс-служба банка.
Это касается:
- секции фондового рынка (за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях);
- секции срочного рынка (за исключением инструментов срочного рынка денежной секции);
- товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»;
- секции рынка СПФИ.
Торги в секциях фондового рынка, срочного рынка и рынка СПФИ не проводятся в 28 февраля. Днём ведутся валютные торги. 1 марта курс доллара на Мосбирже вырос до 101 рубля, евро — до 112.