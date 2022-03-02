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Торги на фондовом рынке Московской биржи снова отменили

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Банк России решил 2 марта не возобновлять торги на Московской бирже в нескольких секциях, сообщает пресс-служба банка.

Это касается:

  • секции фондового рынка (за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях);
  • секции срочного рынка (за исключением инструментов срочного рынка денежной секции);
  • товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»;
  • секции рынка СПФИ.

Торги в секциях фондового рынка, срочного рынка и рынка СПФИ не проводятся в 28 февраля. Днём ведутся валютные торги. 1 марта курс доллара на Мосбирже вырос до 101 рубля, евро — до 112.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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