Посол РФ в Лондоне допустил разрыв дипотношений между Россией и Британией

Полный разрыв дипломатических отношений России с Великобританией возможен. Об этом 2 марта заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.
«Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны, а разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Британии в Москве будет вынуждено покинуть (Россию)», — сказал он в эфире канала «Россия 24».
По его словам, сейчас посольство работает в прежнем режиме, но если оно будет закрыто, Москва ответит тем же. Кроме того, он пообещал «адекватные меры» в отношении посольства Британии, если не будет решен вопрос с финансированием российского диппредставительства в Лондоне из-за санкций.
Ранее после начала российской спецоперации дипломатические отношения с РФ прекратили Украина и Микронезия. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал западные санкции поводом пересмотреть отношения со странами. «Пора закрывать посольства на амбарные замки», — считает экс-премьер.