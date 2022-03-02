Посол РФ в Лондоне допустил разрыв дипотношений между Россией и Британией

Полный разрыв дипломатических отношений России с Великобританией возможен. Об этом 2 марта заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.



«Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны, а разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Британии в Москве будет вынуждено покинуть (Россию)», — сказал он в эфире канала «Россия 24».



По его словам, сейчас посольство работает в прежнем режиме, но если оно будет закрыто, Москва ответит тем же. Кроме того, он пообещал «адекватные меры» в отношении посольства Британии, если не будет решен вопрос с финансированием российского диппредставительства в Лондоне из-за санкций.

