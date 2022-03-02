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Посол РФ в Лондоне допустил разрыв дипотношений между Россией и Британией

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Полный разрыв дипломатических отношений России с Великобританией возможен. Об этом 2 марта заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.

«Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны, а разрыв дипломатических отношений будет означать, что не только мы, но и посольство Британии в Москве будет вынуждено покинуть (Россию)», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

По его словам, сейчас посольство работает в прежнем режиме, но если оно будет закрыто, Москва ответит тем же. Кроме того, он пообещал «адекватные меры» в отношении посольства Британии, если не будет решен вопрос с финансированием российского диппредставительства в Лондоне из-за санкций.

Ранее после начала российской спецоперации дипломатические отношения с РФ прекратили Украина и Микронезия. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал западные санкции поводом пересмотреть отношения со странами. «Пора закрывать посольства на амбарные замки», — считает экс-премьер.

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Комментарии (18)

душилидушили
Наш ответ Чемберлену 100 лет спустя.
NAFTALIN 2000-2036
и ради чего всё это? защитить "распятых мальчиков", которых 8 лет распинали укронационалисты? распинали-распинали 8 лет, результатов - 0. пришлось идти их "защищать". поставил на кон благополучие 140 млн своих граждан в обмен на незнаючто 700 тыщ неграждан.
nuga
Гадящая англичанка не нужна
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