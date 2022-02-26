Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал санкции поводом пересмотреть отношения со странами, которые их ввели в отношении Москвы. Об этом политик заявил 26 февраля на видеоконференции, сообщают РИА Новости.
«Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их (санкции. — Прим. ред.) ввели», — заявил он.
По мнению Медведева, пересмотр отношений может, в том числе, значить прерывание диалога по стратегической стабильности.
«Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая договор СНВ-3... Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки... — приводит информагентство слова замглавы Совбеза. — А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику».