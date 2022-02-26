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Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал санкции поводом пересмотреть отношения со странами, которые их ввели в отношении Москвы. Об этом политик заявил 26 февраля на видеоконференции, сообщают РИА Новости.

«Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их (санкции. — Прим. ред.) ввели», — заявил он.

По мнению Медведева, пересмотр отношений может, в том числе, значить прерывание диалога по стратегической стабильности.

«Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая договор СНВ-3... Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки... — приводит информагентство слова замглавы Совбеза. — А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (26)

SNOW
Характерно, что упомянуты именно амбарные замки. Медведев не испытывает иллюзий относительно уровня развития отечественных технологий.
Ted_5e4ce5b63d26f
А Светочка уже в Италии или с биноклем сидит
274436094
Отнимите у него кто-нибудь мандат, пока он про третью мировую не заговорил!!
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