Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал санкции поводом пересмотреть отношения со странами, которые их ввели в отношении Москвы. Об этом политик заявил 26 февраля на видеоконференции, сообщают РИА Новости.



«Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их (санкции. — Прим. ред.) ввели», — заявил он.

По мнению Медведева, пересмотр отношений может, в том числе, значить прерывание диалога по стратегической стабильности.