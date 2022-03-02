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Для школьников проведут всероссийский открытый урок, посвященный «освободительной миссии на Украине»

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Минпросвещения РФ 3 марта проведет для школьников всероссийский открытый урок «Защитники мира». Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Он будет посвящен «освободительной миссии на Украине». Посмотреть его можно будет здесь. Начало в 12:00 по мск.

«Во время открытого урока зрителям подробно расскажут предысторию сегодняшних событий и объяснят, какую опасность представляет НАТО для нашей страны. Урок также поможет разобраться в том, как отличить правду от лжи в потоке информации», — говорится в релизе.

Ранее в Госдуму внесли поправки, предусматривающие лишение свободы на срок до 15 лет за фейки о действиях Вооруженных сил России.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (68)

MaxMara
Совсем спятили
душилидушили
Конечно, дети должны знать, что Океания всегда воевала с Евразией.
Oliv
"Нигде не врут так, как на охоте и на войне". Надо бы упомянуть еще об одной "освободительной" миссии на Украине, но только в 1941 году, когда нацисты вторглись на Украину с лозунгами "мы идем освободить вас от ига евреев и коммунистов".
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