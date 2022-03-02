Для школьников проведут всероссийский открытый урок, посвященный «освободительной миссии на Украине»

Минпросвещения РФ 3 марта проведет для школьников всероссийский открытый урок «Защитники мира». Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ведомства.



Он будет посвящен «освободительной миссии на Украине». Посмотреть его можно будет здесь. Начало в 12:00 по мск.



«Во время открытого урока зрителям подробно расскажут предысторию сегодняшних событий и объяснят, какую опасность представляет НАТО для нашей страны. Урок также поможет разобраться в том, как отличить правду от лжи в потоке информации», — говорится в релизе.

