Для школьников проведут всероссийский открытый урок, посвященный «освободительной миссии на Украине»

Минпросвещения РФ 3 марта проведет для школьников всероссийский открытый урок «Защитники мира». Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ведомства.
Он будет посвящен «освободительной миссии на Украине». Посмотреть его можно будет здесь. Начало в 12:00 по мск.
«Во время открытого урока зрителям подробно расскажут предысторию сегодняшних событий и объяснят, какую опасность представляет НАТО для нашей страны. Урок также поможет разобраться в том, как отличить правду от лжи в потоке информации», — говорится в релизе.
Ранее в Госдуму внесли поправки, предусматривающие лишение свободы на срок до 15 лет за фейки о действиях Вооруженных сил России.