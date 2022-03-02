Сбербанк уходит с европейского рынка

Текущая ситуация такова, что Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, передают 2 марта СМИ со ссылкой на банк.
В публикации ТАСС поясняется, что дочерние компании банка в Европе столкнулись с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников».
В связи с предписанием ЦБ Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские «дочки», отмечается в сообщении.
За несколько часов до этого объявления финансовый регулятор Австрии запретил Sberbank Europe AG, дочерней компании Сбербанка, коммерческую деятельность по запросу Европейского центрального банка.