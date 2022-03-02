FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Сбербанк уходит с европейского рынка

В учреждении говорят об «угрозе безопасности сотрудников» дочерних компаний банка в Европе.

43
Печать

Текущая ситуация такова, что Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, передают 2 марта СМИ со ссылкой на банк.

В публикации ТАСС поясняется, что дочерние компании банка в Европе столкнулись с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников».

В связи с предписанием ЦБ Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские «дочки», отмечается в сообщении.

За несколько часов до этого объявления финансовый регулятор Австрии запретил Sberbank Europe AG, дочерней компании Сбербанка, коммерческую деятельность по запросу Европейского центрального банка.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (43)

Андрей_78
Капец, какие потери несет экономика.
Можно было б уже новый Донбасс выстроить в Сибири и народ бы не страдал.
266694837
А почему?
Что случилось?
BestBoy
Зато ворье коррупционное не сбежит теперь в комфортные условия. А с 10 тысячами бакинских нигде никому не нужен))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний