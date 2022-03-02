О погибшем на Украине полковнике рассказал глава Мордовии

Глава Республики Мордовия Артём Здунов сообщил о гибели российского военнослужащего, своего земляка, в ходе спецоперации на Украине.
«Горестное событие. При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк, уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин. Ему было 40 лет. Виктор Иванович — кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге», — написал Здунов в Instagram.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего полковника.
О гибели военнослужащих на Украине сообщают в разных регионах России, в том числе в Чечне. Факт наличия потерь признало и Минобороны. Семьям погибших обещают выплаты.