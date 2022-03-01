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Боевые действия на Украине

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Четверо военных из Кабардино-Балкарии погибли в ходе спецоперации на Украине

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Глава Кабардино-Балкарии сообщил о гибели четверых жителей республики во время спецоперации РФ на территории Украины.

«С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата», — заявил 1 марта Казбек Коков.

Он заверил, что семьям погибших будет оказана «всемерная поддержка».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал по 2 миллиона рублей семьям военных из региона, погибших в ходе боевых действий на Украине.

1 марта Кондратьев сообщил, что в ходе операции на Украине погиб капитан Александр Лысенко. До этого о погибших заявляли главы Ульяновской, Пензенской и Курской областей, Калмыкии и Чечни. Факт потерь признавало и Минобороны РФ.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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