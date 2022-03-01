Четверо военных из Кабардино-Балкарии погибли в ходе спецоперации на Украине

Глава Кабардино-Балкарии сообщил о гибели четверых жителей республики во время спецоперации РФ на территории Украины.



«С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата», — заявил 1 марта Казбек Коков.



Он заверил, что семьям погибших будет оказана «всемерная поддержка».

