Четверо военных из Кабардино-Балкарии погибли в ходе спецоперации на Украине

Глава Кабардино-Балкарии сообщил о гибели четверых жителей республики во время спецоперации РФ на территории Украины.
«С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса, проявив мужество и героизм, погибли четыре наших земляка. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата», — заявил 1 марта Казбек Коков.
Он заверил, что семьям погибших будет оказана «всемерная поддержка».
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал по 2 миллиона рублей семьям военных из региона, погибших в ходе боевых действий на Украине.
1 марта Кондратьев сообщил, что в ходе операции на Украине погиб капитан Александр Лысенко. До этого о погибших заявляли главы Ульяновской, Пензенской и Курской областей, Калмыкии и Чечни. Факт потерь признавало и Минобороны РФ.