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Боевые действия на Украине

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Власти Кубани обещают по 2 млн рублей семьям военных из региона, погибших в ходе спецоперации на Украине

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В Краснодарском крае пообещали выплаты семьям военных из региона, погибших в ходе спецоперации РФ на территории Украины. Об этом 1 марта заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Близким Александра Лысенко и каждой проживающей на территории нашего края семье погибших военнослужащих — участников специальной операции на Украине выплатим материальную помощь в размере 2 млн рублей. Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Во вторник Кондратьев сообщил, что в ходе операции на Украине погиб капитан Александр Лысенко. До этого о погибших заявляли главы Ульяновской, Пензенской и Курской областей, Калмыкии и Чечни.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (14)

266694837
Хорошо, что всего трое погибших.
Resident_Ev1l
За 2млн деревянных заземлить близкого человека. Лучше бы молча выплаты делали. Да и сколько же денег нужно будет на выплаты за всех погибших.
Елена Васильевна
То есть 20 000 долларов. Цена автомобиля среднего класса. Шикарно
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