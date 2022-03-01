Власти Кубани обещают по 2 млн рублей семьям военных из региона, погибших в ходе спецоперации на Украине

В Краснодарском крае пообещали выплаты семьям военных из региона, погибших в ходе спецоперации РФ на территории Украины. Об этом 1 марта заявил губернатор Вениамин Кондратьев.



«Близким Александра Лысенко и каждой проживающей на территории нашего края семье погибших военнослужащих — участников специальной операции на Украине выплатим материальную помощь в размере 2 млн рублей. Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать», — написал чиновник в своем телеграм-канале.