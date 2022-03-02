Мединский: Во втором раунде переговоров с Украиной будет обсуждаться прекращение огня

Помощник президента РФ также добавил, что российские военные обеспечили безопасность перемещения делегации с Украины на территории этой страны.

В настоящий момент, по данным Мединского, украинская делегация выехала из Киева и прибудет на переговоры к утру. Российская делегация, по его словам, прибыла на переговоры в том же составе.

Отметим, Россию будет представлять тот же состав лиц, что и в прошлый раз. Помимо Мединского в состав переговорщиков вошли заместители глав Минобороны и МИД РФ Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.



Ранее «Интерфакс» сообщал, что переговоры, вероятно, пройдут ближе к концу недели, но если со стороны Украины будет получен положительный ответ — сегодня-завтра. Источник РИА Новости рассказал, что переговоры могут состояться вечером 2 марта.



Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля. Его участники отметили, что делегациям обеих стран удалось найти ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

