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Мединский: Во втором раунде переговоров с Украиной будет обсуждаться прекращение огня

Во время второго раунда российско-украинских переговоров в числе прочего будет обсуждаться вопрос прекращения огня. Об этом вечером 2 марта заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

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В настоящий момент, по данным Мединского, украинская делегация выехала из Киева и прибудет на переговоры к утру. Российская делегация, по его словам, прибыла на переговоры в том же составе.

Как передает ТАСС, стороны встретятся в Беловежской пуще (Брестская область Белоруссии). Представители государств затронут тему выстраивания гуманитарного коридора.

Помощник президента РФ также добавил, что российские военные обеспечили безопасность перемещения делегации с Украины на территории этой страны.

Отметим, Россию будет представлять тот же состав лиц, что и в прошлый раз. Помимо Мединского в состав переговорщиков вошли заместители глав Минобороны и МИД РФ Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что переговоры, вероятно, пройдут ближе к концу недели, но если со стороны Украины будет получен положительный ответ — сегодня-завтра. Источник РИА Новости рассказал, что переговоры могут состояться вечером 2 марта.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля. Его участники отметили, что делегациям обеих стран удалось найти ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Комментарии (6)

q876rt
Всё решает бидон. А это так.
Artem_9
Капитуляцию будут обсуждать
VKuser174198221
Далеко же ехать пришлось, что бы огонь прекратить...А на каких условиях россиянам будет позволено выйти из Украины?
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