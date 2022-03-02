Источник «Интерфакса» назвал возможную дату следующих переговоров России и Украины

Украинская сторона ещё не подтвердила готовность к новой встрече, поэтому проведение в Белоруссии 2 марта второго раунда переговоров по урегулированию конфликта маловероятно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — рассказал источник.



По его словам, обсуждаемое время встречи — конец недели.

