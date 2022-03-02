Источник «Интерфакса» назвал возможную дату следующих переговоров России и Украины

Украинская сторона ещё не подтвердила готовность к новой встрече, поэтому проведение в Белоруссии 2 марта второго раунда переговоров по урегулированию конфликта маловероятно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — рассказал источник.
По его словам, обсуждаемое время встречи — конец недели.
«Более реалистичные сроки — ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра», — сказал источник.
Источник РИА Новости сообщил, что переговоры могут пройти сегодня вечером.
Первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля в Гомельской области. Его участники отметили, что точки, по которым может быть найдено решение, есть. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.