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Источник «Интерфакса» назвал возможную дату следующих переговоров России и Украины

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Украинская сторона ещё не подтвердила готовность к новой встрече, поэтому проведение в Белоруссии 2 марта второго раунда переговоров по урегулированию конфликта маловероятно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — рассказал источник.

По его словам, обсуждаемое время встречи — конец недели.

«Более реалистичные сроки — ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра», — сказал источник.

Источник РИА Новости сообщил, что переговоры могут пройти сегодня вечером.

Первый раунд переговоров России и Украины прошёл 28 февраля в Гомельской области. Его участники отметили, что точки, по которым может быть найдено решение, есть. «Стороны услышали друг друга», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Комментарии (2)

hal9000
А мне кажется..что пусть мельница всетаки немного поработает..вот эти все кто с ненавистью живут..и с нашей стороны и с их..их надо сталкивать..пусть они друг друга перефигачат..всеравно они в мирной жизни нежильцы уже..ветер дует мельница мелет..в труху их всех..слишком много с ненавистью живут..
Клаустрофобик
Путин сдайся будь мужчиной,сохрани Россию.
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