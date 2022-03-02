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«Северсталь» прекращает поставки в ЕС из-за санкций

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Сталелитейная российская компания «Северсталь» заявила о прекращении поставок в Евросоюз из-за санкций в отношении основного акционера.

«Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера», — цитирует 2 марта заявление компании ТАСС.

«Северсталь» готовится перенаправить товарные потоки на альтернативные мировые рынки.

Совладелец компании Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза. Бизнесмен заявил, что не понимает, почему он стал целью ограничительных мер.

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Комментарии (4)

Клаустрофобик
По моему надо прекращать.Где этот умник из бункера развязавший войну против всего мира?Как обычно спрятался и трусит?
kоt-obormot
Ну чо там, весной арматурку за погонный метр теперь продавать будут, что бы убытки свои возместить?
hmkv
А теперь ждём привет Боингу из Верхней Салды
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