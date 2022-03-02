«Северсталь» прекращает поставки в ЕС из-за санкций

Сталелитейная российская компания «Северсталь» заявила о прекращении поставок в Евросоюз из-за санкций в отношении основного акционера.
«Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера», — цитирует 2 марта заявление компании ТАСС.
«Северсталь» готовится перенаправить товарные потоки на альтернативные мировые рынки.
Совладелец компании Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза. Бизнесмен заявил, что не понимает, почему он стал целью ограничительных мер.