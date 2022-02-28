Песков, Фридман, Усманов — в ЕС формируют новый санкционный список

Несколько миллиардеров, которые до сих пор не попадали в санкционные списки, могут оказаться следующими на рассмотрении Евросоюзом.

В потенциальном санкционном списке ЕС Алишер Усманов (Металлоинвест, Mail.ru Group, Мегафон), Михаил Фридман и Петр Авен (Альфа-групп), Алексей Мордашов (ПАО «Северсталь», богатейший бизнесмен России по версии Forbes в 2021 году).

Также в списке Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Опубликовал его Bloomberg 28 февраля. Отмечается, что он еще может измениться.