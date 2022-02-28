FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Песков, Фридман, Усманов — в ЕС формируют новый санкционный список

4
Печать

Несколько миллиардеров, которые до сих пор не попадали в санкционные списки, могут оказаться следующими на рассмотрении Евросоюзом.

В потенциальном санкционном списке ЕС Алишер Усманов (Металлоинвест, Mail.ru Group, Мегафон), Михаил Фридман и Петр Авен (Альфа-групп), Алексей Мордашов (ПАО «Северсталь», богатейший бизнесмен России по версии Forbes в 2021 году).

Также в списке Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Опубликовал его Bloomberg 28 февраля. Отмечается, что он еще может измениться.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

lexandr_5e4ce78957e84
Это сколько у Пескова зарплата, если он в списке миллиардеров?
Да от одного НДФЛ с этой зарплаты Россия должна быть богатой
jump
проверят пацанов на "слабо".
DanCitizen
Ну сейчас то скинутся , надеюсь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний