FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная доходность — как у Сбербанка

14
Печать

ВТБ вслед за Сбербанком снова повысил ставки по вкладам.

Как сообщает 2 марта пресс-служба банка, максимальная доходность по депозитам в рублях составит 21 %, в долларах — 8 %, в евро — 7 %.

«Ставка по рублевому вкладу увеличивается до 21% годовых. Средства на депозите размещаются на срок 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в ВТБ Онлайн, интернет-банке и устройствах самообслуживания, так и в офисах. <...> Кроме того, повысилась до 21% базовая ставка по накопительному счету "Сейф"», — отмечается в сообщении.

В Сбербанке максимальная ставка по рублевому вкладу повышена также до 21 %, по долларовому — до 6 %.

ЦБ 28 февраля объявил об увеличении ключевой ставки на 10,5 %, до 20 % годовых, чтобы защитить сбережения россиян от обесценения. После этого банки повысили ставки по депозитам.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

veteran78
Военная хитрость: заманить денюшки в засаду и реквизировать под опробованным лозунгом "Всё для фронта , всё для победы !"
alexpv
ВТБ хотя бы честно поступает и автоматически меняет ставку по имеющемуся вкладу.
А Сбер как всегда в дурачка играет, если сам клиент заметит и изменит свой вклад на новый, то молодец,а если у бабушки деньги лежат под 5% довоенных, то так и останутся под те же проценты.
266327430
Проценты по рублевым вкладам я могу понять, но с чего вдруг появились проценты по валютным? Предположение у меня только такое: хотят выкачать из населения валюту, запретить ее на территории РФ, вклады перевести в рублевые по какому-нибудь смешному курсу. Могу ошибаться, это только предположение.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний