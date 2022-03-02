ВТБ повысил ставки по вкладам, максимальная доходность — как у Сбербанка

«Ставка по рублевому вкладу увеличивается до 21% годовых. Средства на депозите размещаются на срок 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в ВТБ Онлайн, интернет-банке и устройствах самообслуживания, так и в офисах. <...> Кроме того, повысилась до 21% базовая ставка по накопительному счету "Сейф"», — отмечается в сообщении.

Как сообщает 2 марта пресс-служба банка, максимальная доходность по депозитам в рублях составит 21 % , в долларах — 8 % , в евро — 7 %.

ВТБ вслед за Сбербанком снова повысил ставки по вкладам.

В Сбербанке максимальная ставка по рублевому вкладу повышена также до 21 % , по долларовому — до 6 % .

