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ЕС отключил от SWIFT попавшие под санкции российские банки

Евросоюз отключил от системы SWIFT семь российских банков, попавших под санкции Запада.

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Как сообщается 2 марта в официальном журнале ЕС, меры коснулись банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Меры начнут действовать с 12 марта.

SWIFT — самая крупная из международных банковских систем. ЕС отключил от нее часть российских банков в качестве санкций за проведение РФ военной спецоперации на Украине.

Отключение от SWIFT не влияет на внутренние платежи, однако затрудняет переводы денег и иные международные операции. Осуществлять их будет сложнее, клиенты Visa и Mastercard начнут сталкиваться со сбоями. Это может стать критичным моментом для бизнеса.

На случай отключения всей российской банковской системы у России есть собственная — Система передачи финансовых сообщений. К ней подключены более 400 организаций. В основном это российские банки и несколько иностранных, включая все белорусские.

Также ЕС запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Исключение делается для физлиц, путешествующих в РФ, они могут ввозить деньги, но лишь для «личного использования». Запрет не касается и дипломатов.

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Комментарии (21)

KotoPes
Мой дед блокаду Ленинграда пережил! Что нам этот свифт заморский! Русский дух ничем не сломить 💪
Filippspb
Не понятно только сможет ли организация, которую обслуживает попавший под санкции банк, принимать от своих клиентов оплату по карте ?
267086865
Странно что сбера в списке нет.
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