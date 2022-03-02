ЕС отключил от SWIFT попавшие под санкции российские банки

Как сообщается 2 марта в официальном журнале ЕС, меры коснулись банков ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Меры начнут действовать с 12 марта.

SWIFT — самая крупная из международных банковских систем. ЕС отключил от нее часть российских банков в качестве санкций за проведение РФ военной спецоперации на Украине.



Отключение от SWIFT не влияет на внутренние платежи, однако затрудняет переводы денег и иные международные операции. Осуществлять их будет сложнее, клиенты Visa и Mastercard начнут сталкиваться со сбоями. Это может стать критичным моментом для бизнеса.



На случай отключения всей российской банковской системы у России есть собственная — Система передачи финансовых сообщений. К ней подключены более 400 организаций. В основном это российские банки и несколько иностранных, включая все белорусские.