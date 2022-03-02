Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине. Пять стран выступили против

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с требованием к РФ прекратить применение силы в Украине и вывести российские войска. Об этом 2 марта сообщает ТАСС.



Свой голос «за» отдало 141 государство, в том числе Сербия, отказавшаяся вводить санкции. Еще 35 воздержались (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба и ЦАР). Против выступили пять стран: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.

