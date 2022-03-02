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Боевые действия на Украине

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Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине. Пять стран выступили против

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Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с требованием к РФ прекратить применение силы в Украине и вывести российские войска. Об этом 2 марта сообщает ТАСС.

Свой голос «за» отдало 141 государство, в том числе Сербия, отказавшаяся вводить санкции. Еще 35 воздержались (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба и ЦАР). Против выступили пять стран: Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея.

Отмечается, что резолюция Генассамблеи не обладает обязательной юридической силой, в отличие от резолюций Совбеза ООН.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (15)

Иван 2пырьев
весь цивилизованный мир за нас!
Ура, Северо-северо-корейцы!
Alex000
Развесёлая компания.
X-кот
ЦАР - это именно то, что нужно. Ну, и Эритрея до кучи.. надо хоть глянуть, что за зверь такой экзотический
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