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Евро и доллар на Мосбирже побили исторический максимум

Евро и доллар на Московской бирже 2 марта установили новые исторические максимумы.

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Биржевой курс единой европейской валюты взлетел до рекордной отметки в 122 рубля. Доллар, в свою очередь, добрался до 109,185 рубля. Российская валюта не смогла удержать начавшееся сегодня укрепление.

Предыдущие исторические максимумы иностранные валюты установили накануне.

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Комментарии (20)

W Bons
делайте ваши ставки
X-кот
О! бодрый отрицательный рост - он такой! (еще не закрыта Грузия, напомню)
BobCat2
ЦБ РФ готовится к штурму. Копит доллары и евро. Скорее всего предпочтет обрушить рынок акций, чтобы удержать курс валюты. Все, кто в последние годы повелся на инвестиции в российский фондовый рынок могут в одночасье потерять все свои инвестиции...
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