Минобороны: По военной инфраструктуре Украины нанесён массированный авиаудар

Всего за время спецоперации на Украине выведены из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры противника, отчитывается 2 марта Минобороны РФ. Также нанесён массированный авиаудар по военной инфраструктуре Украины, поражены 67 объектов.

Кроме того, министерство сообщает об установлении контроля над населёнными пунктами Васильевка и Токмак. Защищавшие их украинские военные сдались, после расписок об отказе участвовать в боях они вернутся домой, отмечается в сообщении.



Также Минобороны сообщило о взятии Херсона и о выведении из строя аппаратной телевышки в Киеве.

