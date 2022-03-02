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Боевые действия на Украине

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Минобороны: По военной инфраструктуре Украины нанесён массированный авиаудар

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Всего за время спецоперации на Украине выведены из строя 1 502 объекта военной инфраструктуры противника, отчитывается 2 марта Минобороны РФ. Также нанесён массированный авиаудар по военной инфраструктуре Украины, поражены 67 объектов.

В частности, в ходе военной операции уничтожены:

  • 51 пункт управления и узел связи,
  • 38 зенитных ракетных комплексов ПВО,
  • 51 радиолокационная станция,
  • 47 самолетов на земле и 11 в воздухе,
  • 46 беспилотников,
  • 472 танка и других бронемашин,
  • 206 орудий полевой артиллерии и миномётов,
  • 62 реактивные системы залпового огня.

Кроме того, министерство сообщает об установлении контроля над населёнными пунктами Васильевка и Токмак. Защищавшие их украинские военные сдались, после расписок об отказе участвовать в боях они вернутся домой, отмечается в сообщении.

Также Минобороны сообщило о взятии Херсона и о выведении из строя аппаратной телевышки в Киеве.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (16)

260602101
Соколы Сталина!
266975649
Ну и зачем сюда тащат этот цензоровский сумашедший дом?
AP-SPb
В минобороны по критерию умственной отсталости набирают? Какие расписки??? Кайло в руки и на работы по восстановлению Донбасса... А то "домой" они вернутся только на обед. Благо оружие им гейропа гонит не скрываясь.
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