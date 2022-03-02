Минобороны: По военной инфраструктуре Украины нанесён массированный авиаудар

Всего за время спецоперации на Украине выведены из строя
В частности, в ходе военной операции уничтожены:
- 51 пункт управления и узел связи,
- 38 зенитных ракетных комплексов ПВО,
- 51 радиолокационная станция,
- 47 самолетов на земле и 11 в воздухе,
- 46 беспилотников,
- 472 танка и других бронемашин,
- 206 орудий полевой артиллерии и миномётов,
- 62 реактивные системы залпового огня.
Кроме того, министерство сообщает об установлении контроля над населёнными пунктами Васильевка и Токмак. Защищавшие их украинские военные сдались, после расписок об отказе участвовать в боях они вернутся домой, отмечается в сообщении.
Также Минобороны сообщило о взятии Херсона и о выведении из строя аппаратной телевышки в Киеве.