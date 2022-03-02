США официально закрывают небо для российских самолётов

Президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны». Он сделал несколько заявлений, касающихся России и Украины. В частности — о закрытии неба.



«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — объявил Байден.



Запрет вступит в силу к вечеру 2 марта по местному времени, сообщает Министерство транспорта США. Он относится ко всем воздушным судам, «принадлежащим, сертифицированным, эксплуатируемым, зарегистрированным, зафрахтованным, арендованным или контролируемым лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России».

