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США официально закрывают небо для российских самолётов

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Президент США Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны». Он сделал несколько заявлений, касающихся России и Украины. В частности — о закрытии неба.

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — объявил Байден.

Запрет вступит в силу к вечеру 2 марта по местному времени, сообщает Министерство транспорта США. Он относится ко всем воздушным судам, «принадлежащим, сертифицированным, эксплуатируемым, зарегистрированным, зафрахтованным, арендованным или контролируемым лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России».

«Это включает пассажирские и грузовые рейсы, регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России», — отмечается в сообщении.

С понедельника ЕС запретил самолётам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. То же сделала Швейцария.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (7)

voda07
Для всей авиации, или только для гражданских?
Денеб
Держись, Мордор! Расплата неизбежна...
Chekist
Скажем спасибо Вове Пу-Пу-Пу за превращение РФ в КНДР 2.0 и за мрачное будущее наших детей, отброшенное на 50 лет назад! Умничка, "самый лучший" президент!
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