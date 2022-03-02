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Боевые действия на Украине

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Байден: Армия США не будет воевать против России на Украине

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Американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российской стороной на Украине, заявил президент США Джо Байден на выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса.

Он подтвердил, что США перебрасывают дополнительные войска в Европу. Но это делается не для того, чтобы воевать за Киев, а для защиты НАТО. Украине же оказывается материальная помощь. Пока выделен 1 миллиард долларов, и эта сумма может вырасти.

Принимаемые против РФ санкции, по словам Байдена, ударят только по российской экономике. Ущерба для США не будет.

Также на выступлении лидер США заявил о закрытии неба для авиакомпаний России.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (5)

А13579
Навоевались, пока войска отдыхают, давят санкциями.
VKuser122709305
как показывает история, армия США и не воюет, для этого есть ЧВК на контракте
alexadmin
На Украине не будет. А в России?
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