Байден: Армия США не будет воевать против России на Украине

Американские войска не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российской стороной на Украине, заявил президент США Джо Байден на выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса.



Он подтвердил, что США перебрасывают дополнительные войска в Европу. Но это делается не для того, чтобы воевать за Киев, а для защиты НАТО. Украине же оказывается материальная помощь. Пока выделен 1 миллиард долларов, и эта сумма может вырасти.



Принимаемые против РФ санкции, по словам Байдена, ударят только по российской экономике. Ущерба для США не будет.

