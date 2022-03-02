Минобороны России озвучило потери: В ходе спецоперации на Украине погибли 498 военных

Ранения получили 1 597 военнослужащих РФ, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель МО Игорь Конашенков.

«498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1 597 наших товарищей получили ранения. Хочу еще раз подчеркнуть: ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют», — сказал он.



Озвучили в Минобороны РФ и украинские потери: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными, в плену — 572 человека.

