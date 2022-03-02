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Боевые действия на Украине

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Минобороны России озвучило потери: В ходе спецоперации на Украине погибли 498 военных

В Минобороны впервые назвали количество потерь российской армии в ходе спецоперации на территории Украины. По данным ведомства, погибли 498 человек.

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Ранения получили 1 597 военнослужащих РФ, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель МО Игорь Конашенков.

«498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1 597 наших товарищей получили ранения. Хочу еще раз подчеркнуть: ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют», — сказал он.

Озвучили в Минобороны РФ и украинские потери: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными, в плену — 572 человека.

Также российские военные за время операции поразили 1 533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационные станции. Уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивные системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (55)

274451805
когда тут 3 дня назад писали про 5000 погибших - никто ж не верил и повторяли мантры МО про 6 человек.

Повангуете, какая цифра будет в пятницу?
q876rt
Гарантия не вступления Украины в НАТО всё остановит. Но Запад не хочет.
274445943
А как же ответственность за фейки господин Конашенков? Нет войне!
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