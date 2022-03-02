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Правительство ввело мораторий на проверки ИП, малого и среднего бизнеса до конца года

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В России с 10 марта вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба кабмина.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Продлена «зарплатная» программа поддержки «ФОТ 3.0», на нее дополнительно выделят 6,2 млрд рублей. Кроме того, в течение 2022 года правительство и главы регионов смогут продлевать сроки уплаты налогов для поддержки бизнеса и граждан.

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Комментарии (5)

orlovandrei1986
своим идиотизмом показывают абсолютную полную неизлечимую импотенцию
эти меры не принесут никакого эффекта - как всё сыпалось, так и продолжит
274428684
Они чего рассчитывают столько продержаться?
М.Венедиктов
Был как-то весной 2020 введён льготный тариф по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, только его применили на тех, кого ФНС внесло в реестр в августе, а кому не повезло попасть туда раньше – те «мимо кассы». А выглядело поначалу тоже очень красиво: срочные меры, поддержка малого и среднего бизнеса и т.п…
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