Правительство ввело мораторий на проверки ИП, малого и среднего бизнеса до конца года

В России с 10 марта вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба кабмина.



Запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.



Продлена «зарплатная» программа поддержки «ФОТ 3.0», на нее дополнительно выделят 6,2 млрд рублей. Кроме того, в течение 2022 года правительство и главы регионов смогут продлевать сроки уплаты налогов для поддержки бизнеса и граждан.

