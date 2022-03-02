Boeing прекратил техподдержку российских авиакомпаний

Американский авиаконцерн Boeing приостановил поставки запчастей компаниям России и обслуживание их судов и техподдержку, сообщил журналист Reuters Дэвид Шепардсон со ссылкой на заявление Boeing.



«Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний», — цитирует ТАСС заявление концерна по твиттеру Шепардсона.

До этого Boeing прервал работу в Киеве и в московском Сколкове, где проходило переобучение пилотов.



Ранее страны Европы по очереди объявляли о закрытии воздушного пространства, а европейские авиакомпании — о приостановке полетов в Россию. США также приняли решение закрыть небо.

