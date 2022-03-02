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Боевые действия на Украине

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Boeing прекратил техподдержку российских авиакомпаний

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Американский авиаконцерн Boeing приостановил поставки запчастей компаниям России и обслуживание их судов и техподдержку, сообщил журналист Reuters Дэвид Шепардсон со ссылкой на заявление Boeing.

«Мы приостанавливаем поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку российских авиалиний», — цитирует ТАСС заявление концерна по твиттеру Шепардсона.

До этого Boeing прервал работу в Киеве и в московском Сколкове, где проходило переобучение пилотов.

Ранее страны Европы по очереди объявляли о закрытии воздушного пространства, а европейские авиакомпании — о приостановке полетов в Россию. США также приняли решение закрыть небо.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (12)

274449783
Вот вам и дружба с Америкой и Западом. Это уже не экономическая война, а против нашего народа! Потому что на карте уже стоят человеческие жизни и безопасность полётов.
Alex000
Вот и чудненько.
Dmitry Antonov
Братский Китай выручит. Ага...
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