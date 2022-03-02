Сбербанк снова повысил максимальную ставку по вкладам — теперь больше 20%

Сбербанк сообщил о новом повышении ставки по сберегательным продуктам. Максимальная ставка по рублевому вкладу теперь составляет 21%, а в долларах — до 6%.
«С 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до трех месяцев. «Классический СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%», — информирует пресс-служба банка.
Максимальная ставка по валютному вкладу установлена на уровне 4% при размере вклада от 1 тысячи долларов, 5% — от 10 тысяч и 6% — от 100 тысяч долларов.
Речь о резком — в разы — повышении ставок по депозитам пошла после того, как ЦБ РФ в понедельник объявил об увеличении ключевой ставки на 10,5%, до 20% годовых, чтобы поддержать стабильность и защитить сбережения россиян от обесценения. 28 февраля Сбербанк объявил о повышении ставки по депозитам.
Одновременно банки один за другим обещают, что не будут повышать ставки по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.