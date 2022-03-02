Ford заявил о приостановке работы в России

Производитель автомобилей Ford заявил о приостановке своей деятельности в России из-за военной операции на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в ночь на 2 марта на сайте компании.



«В последние годы Ford значительно сократил российские операции, которые теперь сосредоточены исключительно на производстве фургонов и продажах в стране через совместное предприятие Sollers Ford. Учитывая сложившуюся ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по совместному предприятию о том, что приостанавливаем свою деятельность в РФ до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

