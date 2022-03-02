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Ford заявил о приостановке работы в России

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Производитель автомобилей Ford заявил о приостановке своей деятельности в России из-за военной операции на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в ночь на 2 марта на сайте компании.

«В последние годы Ford значительно сократил российские операции, которые теперь сосредоточены исключительно на производстве фургонов и продажах в стране через совместное предприятие Sollers Ford. Учитывая сложившуюся ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по совместному предприятию о том, что приостанавливаем свою деятельность в РФ до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

В фирме добавили, что часть ее сотрудников по всему миру являются уроженцами Украины. Ford собирается поддерживать их в это время.

Помимо этого, компания пожертвует $100 000 в Global Giving Ukraine Relief Fund — НКО, которая оказывает гуманитарную помощь гражданам и семьям Украины, вынужденным покинуть свои дома из-за кризиса.

Ford — американский производитель автомобилей, четвертый в мире по объему выпуска за весь период существования; на данный момент — третий на рынке США после GM и Toyota и второй в Европе после Volkswagen.

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Комментарии (10)

Piter Russo
Кроме фургонов он тут ничего и не делал в последние годы. Фургоны не плохие, но ничего уникального.
266316558
Как же так, ведь Генри уже давно с нами нет. Опять наёмный директор что-то придумал?
ahma
И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу. (c)
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