Криминальное чтиво про подростков, шкафы и неумолимое время. Главные задержания и приговоры года в Петербурге

За минувший год множество подростков в Петербурге стали хулиганами, диверсантами, террористами и убийцами. На них могли бы с ужасом посмотреть так давно знакомые с системой корифеи-уголовники, что по их делам позаканчивались сроки.
Прошлый год в Петербурге начался с задержаний у Дворцовой площади. Больше двух тысяч человек посадили в автобусы и развезли по отделам буквально в первые часы 2023-го. Позже окажется, что так выглядел профилактический рейд по мигрантам. В отношении 543 человек были составлены административные протоколы, из них 400 с лишним — за нарушение миграционного законодательства. Порядка 50 человек было решено выдворить. Большая часть задержанных получила штрафы, а глава петербургского управления МВД Роман Плугин — похвалу от главы СК Бастрыкина. Любопытно, что таким же образом начался и 2024-й, только цифра уже была не две, а три тысячи человек.
Один из первых приговоров Петербурга в 2023 году — три года колонии для реконструктора и «патриота
Год, конечно, не обошелся без расчлененки. В конце января криминалисты доставали мешки с частями тела из бани под Всеволожском, но убийство оказалось все же петербургским. Обвиняемый еще в ноябре пырнул ножом собутыльника за дерзости в адрес дамы. Там же, в квартире на Некрасова, расчленил тело и в сумках увез в ту самую баню.
Ну и куда же без эпичных погонь за «Бентли»! Это история о том, как на «Скандинавии» задерживали бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ Сергея Козырева. Если бы не пытался отобрать протокол, может, и не пришлось бы пять суток провести в месте из страшных снов власть имущих.
Февраль начался с убийства. Жену священника зарезали на лестнице в парадной ее дома в центре Петербурга. Подсудимый Станислав Леденев работал в храме Святой Троицы «Кулич и Пасха» на Обуховской Обороны и, по его мнению, недополучал. А когда стал сам себя премировать из пожертвований, убитая про все узнала, чем и определила свою судьбу. Дело — в суде, Леденев — в СИЗО.
В первую годовщину начала СВО особенно тревожно было в голове 50-летнего Тиграна Хачикяна. Под песню «Вставай, страна огромная» он стрелял в сотрудника ОМОН. Оказалось, что готовил более масштабную акцию с еще парой пистолетов и коктейлями Молотова. Сотрудник был тяжело ранен, но выжил. Дело о покушении на теракт закончилось для подсудимого принудительным лечением.
В том же месяце мы узнали, кто такие «офники» и «реданы». Если вы успели забыть и вспоминать не желаете, то по ссылкам раз, два и три не ходите, тем более в моде уже деление на чушпанов и пацанов. Напомним лишь, что раскрытию этой странной информации предшествовало массовое задержание детей в «Галерее».
Дети и молодые люди вообще обращали на себя ужасающе много внимания в криминальном контексте. Пара недавних выпускников школ в марте избила случайного прохожего, тоже, к слову, на тот момент школьника, с присказкой «за русский мир». Позже оба в суде будут много извиняться, но по-настоящему стыдно было их отцам. В апреле школьник принес на уроки пистолет и на переменке в туалете шутки ради выстрелил в одноклассников. Пневматическое оружие он купил на «Озоне». Пострадали четверо детей.
В мае город ужаснулся истории, в которой 16-летний заранее приготовил могилу подростку, заманил девочку в лес, убил молотком и снял все это на видео. Да еще и добавил, что «доказал свое величие». Его с подельницей арестовали.
В застенках и те молодые люди, которые очень сильно и серьезно сглупили. За куш в 10 тысяч рублей они вроде как устраивали всего лишь небольшой пожар у релейных шкафов на железной дороге, зачастую вообще без ущерба для инфраструктуры. Но последствия трагичны, дела возбуждаются по статьям о диверсии или покушении на теракт. И то и другое — долгие и тяжелые сроки в колониях. История одного такого мартовского поджога — в материале «Фонтанки». Кураторы, которые вряд ли когда-либо будут пойманы, толкают молодежь и на более нелепые задания, например запенить дверь в квартиру военкоров.
Кто-то мог бы сказать, что в основе и этого апрельского дела все та же свойственная молодости глупость. Но последствия куда хуже: смерть военкора Владлена Татарского, несколько человек с инвалидностями и почти 40 пострадавших. Дарья Трепова* уверяет, что ее подставили и она не знала о взрывчатке в подаренной Татарскому статуэтке. Ее показания еще впереди, а что собрало обвинение по делу о теракте — уже понятно.
Не отходя от темы молодежи, нельзя не упомянуть и про два симптоматичных времени приговора. Семь лет колонии получила художница Саша Скочиленко за подмену ценников на тему СВО в магазине «Перекресток». К шести годам приговорен несовершеннолетний гимназист Егор Балазейкин за неудачные попытки поджечь военкомат.
Пока колонии и СИЗО пополняются молодежью, в Петербурге закончились несколько долгих процессов над людьми пожившими и некогда влиятельными.
Портовик и гедонист Валерий Израйлит свободен, но только потому, что по одному из эпизодов истекли сроки давности, а по второму он за три года в СИЗО уже давно все свое отсидел. Расследование длилось 10 лет. Столько же эпизодам мошенничества по делу «водочного короля» Александра Сабадаша и двух банкиров «Таврического». Суд по очередному делу отпустил всех троих, но их тут же задержали по новой. Сабадаш знает, благодаря кому «эта музыка будет вечной». Александр Ебралидзе тоже виновен и тоже может быть свободен. О его подвигах и достижениях — тут. Похожая судьба у дела по мотивам пожара, который уничтожил «Невскую мануфактуру». Прокуратура намудрила на истечение сроков давности. Григорий Слабиков, из которого при обысках сыпались миллиарды, тоже свободен, хоть и условно. Народной любви такое положение дел ему не добавило.
Редкое задержание удивило Петербург в октябре. ФСБ изъяла из машины судьи Красносельского районного суда деньги, сумма была зафиксирована в материалах уголовного дела о взятке. Полномочия Виктора Овчарова были прекращены, а решение о привлечении в качестве обвиняемого зависло где-то в Высшей квалификационной коллегии судей. Ходят упорные слухи, что господин Овчаров отправился на СВО, но подтверждений им нет.
Осень в Петербурге прошла под эгидой «Жизнь бродяги». Это название телеграм-канала блогера Турала Мамедова. В нем он постил и свои «подвиги», и своих приятелей. Так или иначе все они были достаточно агрессивными и направлены против лиц славянской внешности. Турал после того, как о его блоге заговорил глава СК Бастрыкин, успел город и страну покинуть. Но его все равно нашли, хоть и с задержкой, и привезли обратно. Пока Турал был в бегах, в Петербурге арестовали 15 его подельников. Некоторые из них несовершеннолетние.
«Жизнь бродяги» — не единственное подобное сообщество. История еще одного сомнительного паблика с экстравагантным названием «Как купить почку в Питере» — по ссылке. Зимой стало известно, что резвится подобным образом молодежь и славянского происхождения. «Проект Разгром» выбрал своей целью дворников-мигрантов.
*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов