Криминальное чтиво про подростков, шкафы и неумолимое время. Главные задержания и приговоры года в Петербурге

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





За минувший год множество подростков в Петербурге стали хулиганами, диверсантами, террористами и убийцами. На них могли бы с ужасом посмотреть так давно знакомые с системой корифеи-уголовники, что по их делам позаканчивались сроки.



Прошлый год в Петербурге начался с задержаний у Дворцовой площади. Больше двух тысяч человек посадили в автобусы и развезли по отделам буквально в первые часы 2023-го. Позже окажется, что так выглядел профилактический рейд по мигрантам. В отношении 543 человек были составлены административные протоколы, из них 400 с лишним — за нарушение миграционного законодательства. Порядка 50 человек было решено выдворить. Большая часть задержанных получила штрафы, а глава петербургского управления МВД Роман Плугин — похвалу от главы СК Бастрыкина. Любопытно, что таким же образом начался и 2024-й, только цифра уже была не две, а три тысячи человек.



Один из первых приговоров Петербурга в 2023 году — три года колонии для реконструктора и «патриота № 1 » Павла Бараненко. Он получил срок за соучастие в организации вечеринки с использованием БТР, под колесами которого погиб один из гостей. Бараненко решение суда не понравилось, летом он пытался обжаловать его в апелляции, но проиграл, а под конец года материалы дошли до кассационного суда, решение пока не принято. Это не первый судебный опыт Бараненко и его единомышленников. Мероприятия «Красной звезды» и похожих организаций заканчивались травмами, пожарами, задержаниями и взрывами.



Год, конечно, не обошелся без расчлененки. В конце января криминалисты доставали мешки с частями тела из бани под Всеволожском, но убийство оказалось все же петербургским. Обвиняемый еще в ноябре пырнул ножом собутыльника за дерзости в адрес дамы. Там же, в квартире на Некрасова, расчленил тело и в сумках увез в ту самую баню.

Ну и куда же без эпичных погонь за «Бентли»! Это история о том, как на «Скандинавии» задерживали бывшего вице-губернатора Петербурга по ЖКХ Сергея Козырева. Если бы не пытался отобрать протокол, может, и не пришлось бы пять суток провести в месте из страшных снов власть имущих.



Февраль начался с убийства. Жену священника зарезали на лестнице в парадной ее дома в центре Петербурга. Подсудимый Станислав Леденев работал в храме Святой Троицы «Кулич и Пасха» на Обуховской Обороны и, по его мнению, недополучал. А когда стал сам себя премировать из пожертвований, убитая про все узнала, чем и определила свою судьбу. Дело — в суде, Леденев — в СИЗО.



В первую годовщину начала СВО особенно тревожно было в голове 50-летнего Тиграна Хачикяна. Под песню «Вставай, страна огромная» он стрелял в сотрудника ОМОН. Оказалось, что готовил более масштабную акцию с еще парой пистолетов и коктейлями Молотова. Сотрудник был тяжело ранен, но выжил. Дело о покушении на теракт закончилось для подсудимого принудительным лечением.



В мае город ужаснулся истории, в которой 16-летний заранее приготовил могилу подростку, заманил девочку в лес, убил молотком и снял все это на видео. Да еще и добавил, что «доказал свое величие». Его с подельницей арестовали.

В застенках и те молодые люди, которые очень сильно и серьезно сглупили. За куш в 10 тысяч рублей они вроде как устраивали всего лишь небольшой пожар у релейных шкафов на железной дороге, зачастую вообще без ущерба для инфраструктуры. Но последствия трагичны, дела возбуждаются по статьям о диверсии или покушении на теракт. И то и другое — долгие и тяжелые сроки в колониях. История одного такого мартовского поджога — в материале «Фонтанки». Кураторы, которые вряд ли когда-либо будут пойманы, толкают молодежь и на более нелепые задания, например запенить дверь в квартиру военкоров.



Кто-то мог бы сказать, что в основе и этого апрельского дела все та же свойственная молодости глупость. Но последствия куда хуже: смерть военкора Владлена Татарского, несколько человек с инвалидностями и почти 40 пострадавших. Дарья Трепова* уверяет, что ее подставили и она не знала о взрывчатке в подаренной Татарскому статуэтке. Ее показания еще впереди, а что собрало обвинение по делу о теракте — уже понятно.



Не отходя от темы молодежи, нельзя не упомянуть и про два симптоматичных времени приговора. Семь лет колонии получила художница Саша Скочиленко за подмену ценников на тему СВО в магазине «Перекресток». К шести годам приговорен несовершеннолетний гимназист Егор Балазейкин за неудачные попытки поджечь военкомат.

Пока колонии и СИЗО пополняются молодежью, в Петербурге закончились несколько долгих процессов над людьми пожившими и некогда влиятельными.



Редкое задержание удивило Петербург в октябре. ФСБ изъяла из машины судьи Красносельского районного суда деньги, сумма была зафиксирована в материалах уголовного дела о взятке. Полномочия Виктора Овчарова были прекращены, а решение о привлечении в качестве обвиняемого зависло где-то в Высшей квалификационной коллегии судей. Ходят упорные слухи, что господин Овчаров отправился на СВО, но подтверждений им нет.



Осень в Петербурге прошла под эгидой «Жизнь бродяги». Это название телеграм-канала блогера Турала Мамедова. В нем он постил и свои «подвиги», и своих приятелей. Так или иначе все они были достаточно агрессивными и направлены против лиц славянской внешности. Турал после того, как о его блоге заговорил глава СК Бастрыкин, успел город и страну покинуть. Но его все равно нашли, хоть и с задержкой, и привезли обратно. Пока Турал был в бегах, в Петербурге арестовали 15 его подельников. Некоторые из них несовершеннолетние.



«Жизнь бродяги» — не единственное подобное сообщество. История еще одного сомнительного паблика с экстравагантным названием «Как купить почку в Питере» — по ссылке. Зимой стало известно, что резвится подобным образом молодежь и славянского происхождения. «Проект Разгром» выбрал своей целью дворников-мигрантов.

*Росфинмониторинг внес Трепову в перечень экстремистов и террористов

