Как в Петербурге 100 членов «ЧВК Редан» ловили: кто это такие

Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Закрытие на вход ТРЦ «Галерея» в Петербурге и активизацию полиции 26 февраля очевидцы и источники связывают с облавой на представителей новых молодежных неформальных движений — «ЧВК Редан» и их антагонистов. Как стало известно «Фонтанке», речь идет о сотне задержанных и как минимум одном серьезно пострадавшем. Рассказываем, кто это такие.

Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Длинные черные волосы, клетчатые штаны и вещи с изображениями пауков — так описывает типичных представителей молодежной субкультуры «ЧВК Редан» Mel.Fm. Одна из групп сообщества в соцсети «ВКонтакте» насчитывает 189 тысяч подписчиков. Впрочем, создана она была еще в феврале 2015 года, до первых упоминаний «Редана», и меняла названия пять раз. Но таких групп несколько, и во всех из них под двести тысяч участников.

Как объясняют в своих группах представители «Редана», они взяли название и логотип паука у преступного клана из аниме «Хантер х Хантер» образца 1990-х годов, которое неоднократно экранизировалось. Там оно называется «Геней Рёдан», или «Призрачная труппа», или «Паук». Возраст участников — в основном сильно младше 18. И в среде школьников проще получить объяснение явления, чем понять его из их сбивчивых текстов в соцсетях. «Судя по всему, для символики группы подростков была выбрана именно цифра 4 на пауке, так как в японском произношение этой цифры созвучно со словом «смерть», — подробно и со знанием дела объяснила 13-летняя дочь сотрудника «Фонтанки», которая «Хантера» смотрела, но его идеями не прониклась.

По словам школьников, главные враги «Редана» в Петербурге — «офники», другое движение, участники которого, судя по соцсетям, отлавливают участников «Редана» и устраивают драки. В группах вроде «Анти Редан» много видео издевательств — избиений и даже обрезания волос ножом.

Andrey

«Офники» — это те, кто считает себя выше других и старается унижать «Редан», занижая их права, чувства и способности», — без запинки выдал 11-летний сын одного из сотрудников «Фонтанки». В Москве самое массовое противостояние «Редана» случилось в ТЦ «Авиапарк», но с другой местной неформальной молодежной группой — «цб не мит». Как писал городской портал MSK1.RU 24 февраля, драка затронула несколько этажей ТЦ, а причиной стало сакраментальное «поясни за шмот». Подчеркнем, что все эти ребята, судя по открытым данным, не имеют никакой связи с вооруженными формированиями.

Но делом уже заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, который поручил выяснить все обстоятельства случившегося. Внутри столичного ТЦ «Авиапарк», как пишут коллеги, теперь дежурит полиция, а в воскресенье, 26 февраля, «облава на подростков» прошла в крупнейшем в центре Петербурга ТРЦ «Галерея». Сообщения о похожих акциях правоохранителей приходят и из других городов страны, например из Ростова-на-Дону.