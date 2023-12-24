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    Петербургские подростки создали «Проект Разгром». Нападения на дворников-мигрантов публиковались в Telegram

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    Сотрудники центра «Э» в Петербурге наткнулись в Telegram на противозаконный контент, где главные роли в видео исполняли подростки. Свою силу они применяли к приезжим дворникам.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, сотрудники центра «Э» выявили телеграм-канал «Проект-Разгром». В нём публиковались видео с нападениями на людей не славянской внешности. Агрессорами выступали подростки с газовым баллончиком.

    Полицейские задержали троих приятелей в Калининском районе: 16-летних студентов колледжей и 14-летнего восьмиклассника. Установлено пять эпизодов. Нападения совершались в течение недели на дворников - мужчин и женщин, приехавших в Петербург из Узбекистана и Таджикистана. Возраст пострадавших от 42 до 53 лет. Им в лицо распыляли газовый баллончик, затем избивали.

    Студенты колледжей задержаны и помещены в изолятор. Дома у них нашли пусковое трёхзарядное устройство, на каждом из зарядов черным маркером был нанесен символ свастики, два газовых баллона.

    Школьнику мера пресечения не избиралась, он допрошен в качестве свидетеля.

    По данным «Фонтанки», задержанные подростки не состояли ни в каких организациях. Между собой они долго обсуждали миграционный вопрос, а затем решили, что называется, перейти к действию. При этом они руководствовались таким понятием, как «слабо».

    Ранее в Петербург из Республики Дагестан доставили 18-летнего Турала Мамедова. По версии следствия, он являлся предполагаемым организатор группы, нападавшей на прохожих славянской внешности в Петербурге. Избиения записывались на видео и выкладывались в канал «Жизнь бродяги».

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