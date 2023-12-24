Петербургские подростки создали «Проект Разгром». Нападения на дворников-мигрантов публиковались в Telegram

Сотрудники центра «Э» в Петербурге наткнулись в Telegram на противозаконный контент, где главные роли в видео исполняли подростки. Свою силу они применяли к приезжим дворникам.



Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, сотрудники центра «Э» выявили телеграм-канал «Проект-Разгром». В нём публиковались видео с нападениями на людей не славянской внешности. Агрессорами выступали подростки с газовым баллончиком.

Полицейские задержали троих приятелей в Калининском районе: 16-летних студентов колледжей и 14-летнего восьмиклассника. Установлено пять эпизодов. Нападения совершались в течение недели на дворников - мужчин и женщин, приехавших в Петербург из Узбекистана и Таджикистана. Возраст пострадавших от 42 до 53 лет. Им в лицо распыляли газовый баллончик, затем избивали.