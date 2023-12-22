В Петербург из Дагестана доставлен автор скандального телеграм-канала «Жизнь бродяги» Турал Мамедов

В Санкт-Петербург из Республики Дагестан доставлен Турал Мамедов. Это администратор скандального телеграм-канала с избиениями петербуржцев «Жизнь бродяги». Об этом 22 декабря сообщил Следственный комитет.

28 октября суд в Петербурге заочно арестовал обвиняемого в хулиганстве и возбуждении ненависти по национальному признаку гражданина РФ Турала Мамедова. По версии следствия, 18-летний «бродяга» — предполагаемый организатор группы, нападавшей на прохожих славянской внешности в Петербурге. Избиения записывались на видео и выкладывались в канал «Жизнь бродяги». В начале ноября стало известно о его задержании в Азербайджане.

Как говорится в сообщении СК, Мамедов 22 декабря этапирован в Санкт-Петербург, и в ближайшее время с ним проведут следственные действия, в том числе предъявят обвинение. ГСУ СК России по Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по поручению председателя СК, по части 2 статьи 213, пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (хулиганство, возбуждение ненависти и вражды), оно находится на контроле в центральном аппарате СК.

«В настоящее время к уголовной ответственности по данному уголовному делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.