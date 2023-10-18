Два основных фигуранта дела треш-блогеров, прозванных в сети «мафией уроженцев Азербайджана», оказались россиянами с рождения

Сотрудники ГУ МВД в рамках расследования дела о нападении на пешеходов на юге Петербурга ради видео для блога проверили исполнение миграционного законодательства. Ранее глава СК назвал участников группы гражданами Азербайджана.

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, выяснилось, что и администратор блога, 18-летний Турал, которого до сих пор ищут, и первый задержанный по делу, также 18-летний житель Пушкинского района, родились в России. Первый получил гражданство РФ вместе с родителями. Его отец — россиянин с 1997 года на основании наличия родственника — гражданина по восходящей линии. Мать получила гражданство в 2014 году. Второй также родился в РФ: его отец стал россиянином в 2007 году как бывший житель СССР, а мама — гражданка РФ с рождения.

Версия о национальной мафии пока подтверждения не нашла. При этом, как заявили в городском ГСУ Следственного комитета, «на данный момент установлена причастность к совершению данных преступлений 4 лиц». Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и заключении под стражу. «Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Кроме того, выявлены факты нарушения миграционного законодательства, в связи с чем планируется депортация 3 лиц, незаконно находящихся на территории России», — добавили в СКР.

Ранее сообщалось о том, что полиция нашла первых потерпевших от действий группы треш-блогеров. Это 16-летний житель Пушкина и 14-летний житель Московского района. Инциденты произошли в разное время, но оба — в Московском районе. Сейчас правоохранители выясняют подробности. По предварительным данным правоохранительных органов, фигуранты избивали пешеходов ради контента, который публиковали в телеграм-канале. На свободе остается только автора блога — 18-летний Турал. Его ищут.

В среду было возбуждено новое уголовное дело по статье 282 УК — «Разжигание ненависти либо вражды». По версии следствия, жертвой стал мужчина, осудивший «действия этнической банды в Петербурге». «Фонтанка» рассказывала, что с видеопорицанием выступил уехавший на СВО фанат «Зенита» Михаил Турканов, известный как Питбуль. Ответом стали угрозы, посыпавшиеся в соцсетях в адрес его самого и его семьи.

