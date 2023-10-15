Бастрыкин заинтересовался детьми выходцев из Азербайджана, нападающими на петербуржцев

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападений на жителей Петербурга. Под подозрением — юноши из азербайджанских семей. Один из них,
Внимание на ролики Бастрыкин обратил 15 октября, велев региональному управлению возбудить уголовное дело. «В одном из телеграм-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры своих похождений в социальные сети. Председатель СК России поручил
Первым о канале рассказал в одном из своих сообществ националист Владислав Поздняков. После этого подписчики блогера устроили травлю матери Турала, а также обрушились на соцсети юноши. Тот написал Позднякову и попросил «нормального разговора на аудиторию», чтобы разобраться. Националист ответил: «Менты разберутся».
В ГУ МВД Петербурга и области днем 15 октября сообщают, что «героев» роликов идентифицируют и ищут.
После того как Поздняков обратил внимание своих подписчиков на канал Турала, аудитория «Жизни бродяги» увеличилась почти в 10 раз. Под одним из своих многочисленных видео молодой человек пишет: «Азербайджанская мафия на связи». Контент юного блогера посвящен в основном избиению прохожих, вандализму и нарушению ПДД.