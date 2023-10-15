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    Бастрыкин заинтересовался детьми выходцев из Азербайджана, нападающими на петербуржцев

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    Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападений на жителей Петербурга. Под подозрением — юноши из азербайджанских семей. Один из них, 18-летний Турал, ведет телеграм-канал «Жизнь бродяги». В нем он публикует хулиганские выходки своей компании.

    социальные сети

    Внимание на ролики Бастрыкин обратил 15 октября, велев региональному управлению возбудить уголовное дело. «В одном из телеграм-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры своих похождений в социальные сети. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении СК.

    Первым о канале рассказал в одном из своих сообществ националист Владислав Поздняков. После этого подписчики блогера устроили травлю матери Турала, а также обрушились на соцсети юноши. Тот написал Позднякову и попросил «нормального разговора на аудиторию», чтобы разобраться. Националист ответил: «Менты разберутся».

    В ГУ МВД Петербурга и области днем 15 октября сообщают, что «героев» роликов идентифицируют и ищут.

    После того как Поздняков обратил внимание своих подписчиков на канал Турала, аудитория «Жизни бродяги» увеличилась почти в 10 раз. Под одним из своих многочисленных видео молодой человек пишет: «Азербайджанская мафия на связи». Контент юного блогера посвящен в основном избиению прохожих, вандализму и нарушению ПДД.

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