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    В Петербурге сотрудники полиции задержали еще пятерых возможных участников нападений на пешеходов ради треш-видео

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    В рамках расследования уголовного дела о хулиганстве в Петербурге сотрудники полиции задержали пятерых молодых человек в возрасте от 16 до 18 лет. Четверо из них — иностранцы, граждане Азербайджана.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, они, по версии следствия, принимали участие в роликах с нападениями, которые были размещены в блоге «Жизнь бродяги». А вот его администратора, 18-летнего Турала все еще ищут.

    Всего фигурантами на данный момент являются восемь человек. Помимо автора блога и вчерашнего задержанного, это парень, который был за рулем машины в момент ДТП 6 октября. В ролике «бродяга» говорит о взятке, якобы данной сотрудникам ГИБДД. Но информация была ложной.

    Как сообщает ГУ МВД, все задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

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