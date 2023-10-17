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    Для поднятия рейтингов и своей значимости. Блогер Турал заявил о взятке полицейским после ДТП, но везде соврал

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    Полиция Петербурга продолжает изучать блог фигуранта уголовного дела о хулиганстве. 18-летнему гражданину Азербайджана грозит еще одно уголовное дело.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, автор Тelegram-канала «Жизнь бродяги», в котором публикуются видео с нападениями на петербуржцев, после ДТП на пункте въезда на ЗСД рассказал, что якобы решил вопрос и дал взятку сотрудникам ГИБДД в размере 35 тысяч рублей.

    «Короче, дядя Турал всё порешал. Мы гаишникам 35 [тысяч рублей] на лапу дали и эвакуатор десятку стоил», — рассказал он своим подписчикам.

    По данным «Фонтанки», ДТП произошло 6 октября на ЗСД в районе Ленинского проспекта. Прибывший инспектор ГИБДД увидел, что на месте происшествия один водитель грузовой машины и два человека из автомобиля, который влетел в грузовик прямо перед шлагбаумом.

    В отношении водителя автомобиля — 18-летнего петербуржца был составлен протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления авто». Также кара коснулась владельца машины «КИА» — сестры водителя. А что Турал? Он был лишь пассажиром. По предварительной информации, оштрафованный водитель рассказал, что автор блога — его бывший одноклассник, дружба с которым возобновилась пару месяцев назад. После ДТП, по словам молодого человека, его пассажир с сотрудниками ГИБДД никак не коммуницировал и денег им не передавал. Он выложил запись в блог, якобы чтобы поднять рейтинги канала и свою значимость.

    Собранные материалы будут переданы в СК для возбуждения уголовного дела по статье о клевете.

    Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить канал, где публикуют нападения на петербуржцев. Утром 16 октября пресс-служба регионального ведомства сообщила, что было возбуждено дело по статье «Хулиганство».

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