Для поднятия рейтингов и своей значимости. Блогер Турал заявил о взятке полицейским после ДТП, но везде соврал

Полиция Петербурга продолжает изучать блог фигуранта уголовного дела о хулиганстве. 18-летнему гражданину Азербайджана грозит еще одно уголовное дело.



Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, автор Тelegram-канала «Жизнь бродяги», в котором публикуются видео с нападениями на петербуржцев, после ДТП на пункте въезда на ЗСД рассказал, что якобы решил вопрос и дал взятку сотрудникам ГИБДД в размере 35 тысяч рублей.



«Короче, дядя Турал всё порешал. Мы гаишникам 35 [тысяч рублей] на лапу дали и эвакуатор десятку стоил», — рассказал он своим подписчикам.

