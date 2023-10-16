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    «Бомбический контент». Задержанный по делу о нападениях в Петербурге объяснил побоища в своём телеграм-канале

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    Предполагаемого участника хулиганских выходок в Петербурге, кадры которых заинтересовали Александра Бастрыкина, со скованными руками доставили в отдел 16 октября. Теперь видео с ним выкладывает полицейский главк и МВД России.

    18-летний Сеймур уверяет, что сам на прохожих не нападал. Видео ему якобы присылали интернет-знакомые с предложением опубликовать в своём телеграм-канале, «чтобы поднять актив». Подписчикам, со слов юноши, он показывал, как гуляет и работает, периодически добавлял драки.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    «Избиения, — поправляют его за кадром и комментируют: — Бомбический у тебя контент, конечно».

    Основным источником дохода осталась работа на складе. Продвижение телеграм-канала не задалось.

    «[Бизнес] не начался даже», — оценил задержанный свои успехи и посоветовал «жить мирно».

    В МВД его называют одним из основных участников хулиганских выходок. Юношу задержали 16 октября, остальных ищут.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Он потребовал разобраться с выходцами из Азербайджана, которые выкладывают в Сеть видео с избиением случайных прохожих.

    «Фонтанка» писала, что первым о канале 18-летнего Турала «Жизнь бродяги» рассказал националист Владислав Поздняков. Накануне там можно было увидеть вандализм, нарушение ПДД и избиения людей. Через сутки контент канала был отцензурирован.

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