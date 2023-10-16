«Бомбический контент». Задержанный по делу о нападениях в Петербурге объяснил побоища в своём телеграм-канале

Предполагаемого участника хулиганских выходок в Петербурге, кадры которых заинтересовали Александра Бастрыкина, со скованными руками доставили в отдел 16 октября. Теперь видео с ним выкладывает полицейский главк и МВД России.



18-летний Сеймур уверяет, что сам на прохожих не нападал. Видео ему якобы присылали интернет-знакомые с предложением опубликовать в своём телеграм-канале, «чтобы поднять актив». Подписчикам, со слов юноши, он показывал, как гуляет и работает, периодически добавлял драки.