Одного из участников нападений на прохожих в Московском районе задержали. Но это не автор блога «Жизнь бродяги»

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападениях на пешеходов в Московском районе, которые снимались на видео. Утром СК возбудил дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 16 октября, задержанный — 18-летний житель Московского района. Его взяли прямо дома и доставили в территориальный отдел полиции. Там будут выяснять, какую роль он играл в нападениях, после чего его передадут в следственные органы.



Ищут и других участников, в том числе и админа телеграм-канала, где размещались видео нападений. Фонтанка писала, что это блог «Жизнь бродяги».

