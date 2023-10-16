Одного из участников нападений на прохожих в Московском районе задержали. Но это не автор блога «Жизнь бродяги»

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападениях на пешеходов в Московском районе, которые снимались на видео. Утром СК возбудил дело.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 16 октября, задержанный — 18-летний житель Московского района. Его взяли прямо дома и доставили в территориальный отдел полиции. Там будут выяснять, какую роль он играл в нападениях, после чего его передадут в следственные органы.
Ищут и других участников, в том числе и админа телеграм-канала, где размещались видео нападений. Фонтанка писала, что это блог «Жизнь бродяги».
СК возбудил дело по статье «хулиганство» после того, как разобраться в ситуации потребовал Александр Бастрыкин. Оба ведомства сообщали, что группа подростков объединена по национальному признаку — все они дети выходцев из Азербайджана.
При этом в полиции отметили, что до того, как глава СК увидел в Сети видео нападения, никто из потерпевших в правоохранительные органы не обращался. В связи с чем полиция призывает граждан, пострадавших от действий злоумышленников, обращаться по телефону 573-21-95.