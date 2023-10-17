За два дня сотрудники полиции задержали всех «актеров» треш-роликов блога уроженца Азербайджана. На свободе только администратор Турал

Фото: кадр из видео / ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





В рамках дела, возбужденного по статье «хулиганство», сотрудники полиции задержали уже шесть человек. 17 октября — четверых граждан Азербайджана в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летнего местного жителя, накануне — 18-летнего жителя Пушкинского района. Все они, как считают в правоохранительных органах, принимали участие в избиении пешеходов ради видео. Только миллионы просмотров им дал не треш-контент, а операция по задержанию.



Мощный пиар маленькому блогу «Жизнь бродяги» сделал глава СК Александр Бастрыкин в официальном telegram-канале ведомства 15 октября. Он распорядился провести проверку по сообщению о распространении в Сети видео с нападением на обычных пешеходов на юге Петербурга — в Московском и Пушкинском районах. Участников избиения он назвал детьми уроженцев из Азербайджана.

До официального взгляда к «Жизни бродяги» внимание телеграм-сообщества привлек правый блогер Владимир Поздняков. Его подписчики организовали информационную атаку и на самого автора блога, 18-летнего Турала, и на его мать. «Бродяга» предложил разобраться лично, но Позняков зафиналил: «Менты разберутся».



К утру 16 октября СК Петербурга возбудил дело по эпизоду нападения на пешехода на улице Ленсовета. Действия группы молодых людей квалифицировали как «хулиганство».

Днем 16 октября первого из них — 18-летнего жителя Пушкинского района — задержали. Он, правда, отпирался и уверял, что просто распространял ролики.

Задержанный 16-го — тоже блогер, подрабатывающий грузчиком. Турал якобы написал ему и попросил перепостить ролик его «подвигов». После взаимного размещения Турал предложил встретиться, потусить с девчонками, а потом и подработать на одном складе. По предварительной информации, задержанный уверял, что образ жизни нового друга ему не нравился и не подходил. Он якобы ни в чем не участвовал. Но в искренности блогера у силовиков есть сомнения. Он, например, с легкостью меняет личины. До того, как внимание к деятельности группы молодых людей привлек Бастрыкин, на странице парня было указано, что он курсант Университета

МВД. Нынче такой информации в публичном доступе уже нет.

Пока одни сотрудники полиции искали Турала, другие продолжали внимательно изучать его блог. Выяснили, что в одном из роликов молодой человек уверял, что дал взятку работникам ГИБДД после ДТП на ЗСД 6 октября. Однако даже поверхностная проверка показала, что водитель «КИА», в которой пассажиром ехал Турал, получил протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления авто». Также к ответственности привлекли его сестру, которая является владельцем автомобиля. При опросе попавшийся за рулем парень рассказал, что не видел, чтобы Турал кому-то платил или даже общался с сотрудниками ГИБДД. А ролик якобы запостил для повышения рейтинга канала и собственной значимости.



Наработанные материалы уже переданы в СК для возбуждения уголовного дела по статье «Клевета».



Пока СК и полиция ведут с блогерами публичную войну, их собратья устроили друг другу тайную. В соцсетях Турала многочисленные угрозы от националистов. С другой стороны свою порцию угроз получил фанат «Зенита» Михаил Турканов, известный как Питбуль. В фанатском сообществе пишут, что все те же дети выходцев из Азербайджана после цитирования Позднякова стали угрожать ему и его семье. Сам Турканов сейчас участвует в СВО.

