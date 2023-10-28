Автора роликов с издевательствами над петербуржцами объявили в розыск и заочно арестовали

Суд в Петербурге заочно арестовал обвиняемого в хулиганстве и возбуждении ненависти по национальному признаку Турала Мамедова. Уже 11 его приятелей сидят в СИЗО.

Об аресте 28 октября сообщает региональное управление Следкома. 18-летнего Турала следствие считает организатором группы молодых людей, которые нападали на молодых людей славянской внешности в Петербурге. Драки и прочие «подвиги» записывались на видео и выкладывались Туралом в канал «Жизнь бродяги».

После того, как ролики увидел глава СК Александр Бастрыкин, центр «Э» начал поиски главных действующих лиц. Турал, судя по всему, успел покинуть страну. 11 его приятелей были задержаны и позже арестованы, многим из них нет 18-ти лет. Среди них уроженцы Азербайджана и Таджикистана.

Турал также объявлен в международный розыск, сообщает СК. В открытой части соответствующей базы МВД пока что информации о нем нет.