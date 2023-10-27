Суд в Петербурге арестовал еще троих подростков, которым по душе «Жизнь бродяги»

Троих несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве, отправил в СИЗО суд в Петербурге. Они швырялись стульями и поливали петербуржца газировкой.
Об аресте Тимура, Фарруха и Шохруза 27 октября сообщает пресс-служба судов Петербурга. Все они несовершеннолетние, одному вообще еще только 14 лет. Их обвиняют по статье о хулиганстве группой лиц.
Как писала «Фонтанка», вся эта цепь арестов юных мигрантов или детей мигрантов связана с пабликом «Жизнь бродяги». Кадры из него дошли до главы СК Александра Бастрыкина, он потребовал доклада по эпизодам, когда молодые люди избивают и всячески унижают лиц со славянской внешностью.
После внимания к паблику одного за другим «героев» начал вылавливать Центр «Э». Ныне арестованные засветились в ролике с улицы Ленсовета. Тогда пятеро в «Бургер Кинге» напали на петербуржца, его несколько раз ударили, кинули в него стул и облили лимонадом.
Неуловимым пока остается администратор и идейный вдохновитель паблика, 18-летний Турал. Вероятно, он успел уехать за пределы России.